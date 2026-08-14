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Großer Waldbrand: Dörfer in Vordereifel evakuiert
In der Vordereifel ist am Freitagmittag ein Wiesen- und Waldbrand ausgebrochen. Mehrere Dörfer mussten bereits evakuiert werden.
In der Vordereifel ist am Freitagmittag ein Wiesen- und Waldbrand ausgebrochen. Mehrere Dörfer mussten bereits evakuiert werden.
Winkler TV

In der Vordereifel ist am Freitag ein großer Wiesen- und Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Rettungskräfte versuchen, das Feuer einzudämmen. Inzwischen mussten mehrere Orte evakuiert werden. 

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Die Lage in der Verbandsgemeinde Vordereifel spitzte sich bei Langscheid im Lauf des Freitags immer mehr zu. Ein Wiesen- und Waldbrand war ausgebrochen, die Flammen breiteten sich in den folgenden Stunden immer weiter aus. Inzwischen mussten mehrere Ortschaften evakuiert werden, zunächst die abgelegene Gemeinde Netterhöfe, etwas später Arft und Langenfeld.
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