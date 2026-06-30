Wanderausstellung Wildbienen Große Rostbiene „fliegt“ durch Mendiger Café 30.06.2026, 10:00 Uhr

i Der Star der Ausstellung: Das übergroße detailgetreue Modell einer rostroten Mauerbiene. Elvira Bell

Die Wanderausstellung „Wildbienen – hoch bedroht und unverzichtbar“ ist derzeit in Cimiotti’s Garten zu sehen. Der Erfolg der Ausstellung hat nun sogar die Aufmerksamkeit der Wissenschaft geweckt. Auch eine Lern-App wurde nach Mendig gebracht.

In Cimiotti’s Garten begeistert die Wanderausstellung „Wildbienen – hoch bedroht und unverzichtbar“ die Besucher. Unsere Redaktion hat mit Gastgeber Gerd Cimiotti über die bemerkenswerte Schau, bei der unter anderem ein übergroßes detailgetreues Modell einer rostroten Mauerbiene und faszinierende 3-D-Projekte zu sehen sind, gesprochen.







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