Wanderausstellung Wildbienen
Große Rostbiene „fliegt“ durch Mendiger Café
Der Star der Ausstellung: Das übergroße detailgetreue Modell einer rostroten Mauerbiene.
Der Star der Ausstellung: Das übergroße detailgetreue Modell einer rostroten Mauerbiene.
Elvira Bell

Die Wanderausstellung „Wildbienen – hoch bedroht und unverzichtbar“ ist derzeit in Cimiotti’s Garten zu sehen. Der Erfolg der Ausstellung hat nun sogar die Aufmerksamkeit der Wissenschaft geweckt. Auch eine Lern-App wurde nach Mendig gebracht.

Lesezeit 2 Minuten
In Cimiotti’s Garten begeistert die Wanderausstellung „Wildbienen – hoch bedroht und unverzichtbar“ die Besucher. Unsere Redaktion hat mit Gastgeber Gerd Cimiotti über die bemerkenswerte Schau, bei der unter anderem ein übergroßes detailgetreues Modell einer rostroten Mauerbiene und faszinierende 3-D-Projekte zu sehen sind, gesprochen.

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