Große Namen locken 2026 nach Namedy

Schloss Burg Namedy ist eine feste Größe im Kunst- und Kulturprogramm der Region. 2026 gibt es ganz besondere Highlights.
Lesezeit 3 Minuten
Das Jahr 2026 wird ein besonderes Jahr für Musik- und Kulturliebhaber. Warum das so ist? Ganz einfach. Schloss Burg Namedy, zweifelsohne ein Ort der Begegnung, wird zum Schauplatz einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Innovation. Es hätte Prinz Godehard von Hohenzollern, der die Konzerte in Schloss Burg Namedy 1988 ins Leben gerufen und behutsam aufgebaut hatte, sicherlich gefreut, wenn er wüsste, dass aktuell rund 15 bis 20 ...