Hidden Champions in der Eifel
Griesson und LTS zählen zu Deutschlands Besten
Hidden Champions: Der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch und die LTS Lohmann Therapie-Systeme aus Andernach sind a
Hidden Champions: Der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch und die LTS Lohmann Therapie-Systeme aus Andernach sind als „Best Managed Company 2026“ geehrt worden.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Große Auszeichnung für zwei Unternehmen aus der Region: Der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch und die LTS Lohmann Therapie-Systeme aus Andernach sind als „Best Managed Company 2026“ geehrt worden. Was bedeutet das?

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Gleich zwei große Unternehmen aus der Region dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Sowohl der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch als auch die LTS Lohmann Therapie-Systeme sind als „Best Managed Company 2026“ ausgezeichnet worden.

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