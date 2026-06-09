Hidden Champions in der Eifel Griesson und LTS zählen zu Deutschlands Besten Angela Kauer-Schöneich 09.06.2026, 10:00 Uhr

i Hidden Champions: Der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch und die LTS Lohmann Therapie-Systeme aus Andernach sind als „Best Managed Company 2026“ geehrt worden. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Große Auszeichnung für zwei Unternehmen aus der Region: Der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch und die LTS Lohmann Therapie-Systeme aus Andernach sind als „Best Managed Company 2026“ geehrt worden. Was bedeutet das?

Gleich zwei große Unternehmen aus der Region dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Sowohl der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch als auch die LTS Lohmann Therapie-Systeme sind als „Best Managed Company 2026“ ausgezeichnet worden.







Artikel teilen

Artikel teilen