Auszeichnung für Keksimperium Griesson in Polch ist bester Arbeitgeber 2025 Birgit Pielen 03.12.2025, 16:00 Uhr

i Das Sortiment von Griesson de Beukelaer umfasst die Marken Griesson, de Beukelaer, Prinzen Rolle, Leicht&Cross sowie Cereola. Birgit Pielen

Bester Arbeitgeber 2025 und Top-Ausbilder: Das Polcher Familienunternehmen Griesson – de Beukelaer hat allen Grund zur Freude.

Griesson – de Beukelaer in Polch ist einer der „Besten Arbeitgeber 2025“ und gehört zu den Top 10 der „Besten Ausbilder“ in Deutschland. Die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ und das Sozialwissenschaftliche Institut Schad attestieren dem Keksimperium ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, faire Karriereförderung, Familienfreundlichkeit sowie eine starke Führungs- und Unternehmenskultur.







