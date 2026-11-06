In der Goethestraße in Plaidt wird gebaut: Neben Fahrbahn und Gehwegen werden auch die Leitungen unter der Straße erneuert. Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet das Einschränkungen.
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In der Plaidter Goethestraße rollen ab Montag, 16. November, die Bagger an. Die Wohnstraße wird grundlegend erneuert. Neben dem Straßenbelag und den Gehwegen stehen Arbeiten an den Wasser- und Abwasserleitungen an. Wie die Verbandsgemeinde Pellenz mitteilt, wird die Goethestraße dafür zwischen der Friedhofstraße und der Einmündung Am Schützenplatz gesperrt.