Teilsperrung ab 16. November
Goethestraße in Plaidt wird ausgebaut
Flickenteppich soll wieder zur Straße werden: Die Goethestraße in Plaidt wird ausgebaut.
Flickenteppich soll wieder zur Straße werden: Die Goethestraße in Plaidt wird ausgebaut.
Rico Rossival

In der Goethestraße in Plaidt wird gebaut: Neben Fahrbahn und Gehwegen werden auch die Leitungen unter der Straße erneuert. Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet das Einschränkungen. 

Lesezeit 1 Minute
In der Plaidter Goethestraße rollen ab Montag, 16. November, die Bagger an. Die Wohnstraße wird grundlegend erneuert. Neben dem Straßenbelag und den Gehwegen stehen Arbeiten an den Wasser- und Abwasserleitungen an. Wie die Verbandsgemeinde Pellenz mitteilt, wird die Goethestraße dafür zwischen der Friedhofstraße und der Einmündung Am Schützenplatz gesperrt.
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