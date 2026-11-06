Teilsperrung ab 16. November Goethestraße in Plaidt wird ausgebaut Angela Kauer-Schöneich 06.11.2026, 15:00 Uhr

i Flickenteppich soll wieder zur Straße werden: Die Goethestraße in Plaidt wird ausgebaut. Rico Rossival

In der Goethestraße in Plaidt wird gebaut: Neben Fahrbahn und Gehwegen werden auch die Leitungen unter der Straße erneuert. Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet das Einschränkungen.

In der Plaidter Goethestraße rollen ab Montag, 16. November, die Bagger an. Die Wohnstraße wird grundlegend erneuert. Neben dem Straßenbelag und den Gehwegen stehen Arbeiten an den Wasser- und Abwasserleitungen an. Wie die Verbandsgemeinde Pellenz mitteilt, wird die Goethestraße dafür zwischen der Friedhofstraße und der Einmündung Am Schützenplatz gesperrt.







Artikel teilen

Artikel teilen