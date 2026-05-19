Besonderes Konzert in Namedy Glücklich der Musik aus Finnland lauschen Elvira Bell 19.05.2026, 11:00 Uhr

i Mit mitreißender nordischer Akustikmusik nahm die Band Thalamus aus Finnland die Zuhörer mit auf eine Reise in den hohen Norden. Elvira Bell

Unbekannt bleibt vielen die Musik aus Finnland. Die Kultur des Landes bekannter zu machen, das hat sich die Deutsch-Finnische Gesellschaft zur Aufgabe gemacht. Auf Schloss Namedy entführte die finnische Band Thalamus in den hohen Norden.

Weiß-blau sind die Farben der Flagge Finnlands, abgeleitet von verschneiten Weiten und vielen Gewässern. Eine große, weiß-blaue Fahne hieß die Besucher des deutsch-finnischen Konzertes der Folkband Thalamus vor dem historischen Rundbogen von Schloss Burg Namedy willkommen.







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