Unbekannt bleibt vielen die Musik aus Finnland. Die Kultur des Landes bekannter zu machen, das hat sich die Deutsch-Finnische Gesellschaft zur Aufgabe gemacht. Auf Schloss Namedy entführte die finnische Band Thalamus in den hohen Norden.
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Weiß-blau sind die Farben der Flagge Finnlands, abgeleitet von verschneiten Weiten und vielen Gewässern. Eine große, weiß-blaue Fahne hieß die Besucher des deutsch-finnischen Konzertes der Folkband Thalamus vor dem historischen Rundbogen von Schloss Burg Namedy willkommen.