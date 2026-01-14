Die Frist für die Bewerbung um das Amt des Andernacher Bürgermeisters endete im Dezember. Neben dem Amtsinhaber werfen auch ein CDU-Ratsmitglied sowie ein SPD-Bewerber ihren Hut in den Ring. Auch ein bisher Unbekannter geht ins Rennen.
Die nächste Bürgermeisterwahl steht in Andernach unmittelbar bevor: Die Amtszeit von Claus Peitz (CDU) endet im Oktober, die Entscheidung über einen Nachfolger fällt bereits im Februar. Wer sich jetzt wundert, noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten zu haben: Anders als der Oberbürgermeister wird der Andernacher Bürgermeister nicht direkt gewählt.