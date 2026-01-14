Bürgermeisterwahl in Andernach Gleich zwei CDU-Kandidaten wollen Vize-Stadtchef werden Martina Koch 14.01.2026, 14:00 Uhr

i Dem hauptamtlichen Bürgermeister ist in Andernach ein Erster hauptamtlicher Beigeordneter als Vize-Chef im Rathaus zur Seite gestellt. Dessen Amtszeit endet im Oktober. Bereits im Februar wird im Rat gewählt. Martina Koch

Die Frist für die Bewerbung um das Amt des Andernacher Bürgermeisters endete im Dezember. Neben dem Amtsinhaber werfen auch ein CDU-Ratsmitglied sowie ein SPD-Bewerber ihren Hut in den Ring. Auch ein bisher Unbekannter geht ins Rennen.

Die nächste Bürgermeisterwahl steht in Andernach unmittelbar bevor: Die Amtszeit von Claus Peitz (CDU) endet im Oktober, die Entscheidung über einen Nachfolger fällt bereits im Februar. Wer sich jetzt wundert, noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten zu haben: Anders als der Oberbürgermeister wird der Andernacher Bürgermeister nicht direkt gewählt.







