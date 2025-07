Lange hat es geklemmt in einigen Teilen von Mayen, ehe es mit dem Glasfaserausbau losgehen konnte. Wie ist derzeit der Stand der Dinge in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Hausen, Alzheim, Kürrenberg und Nitztal?

In den Stadtteilen hat es Monate, ja teilweise jahrelang geklemmt, ehe mit dem Bau eines Glasfasernetzes begonnen werden konnte. Der Grund lag nicht bei der Genehmigungsbehörde, ursächlich lag das an den Anbietern, die mit der Auftragserfüllung nicht hinterherkamen. Exemplarisch steht dafür der Fall des Alzheimer Ortsvorstehers Lothar Geisen (SPD). Er hatte bei der Deutschen Glasfaser einen Vorvertrag unterschrieben, dann aber – wie viele andere – nichts mehr von diesem Unternehmen gehört oder Wischiwaschi-Informationen erhalten. Schließlich orientierte er sich um: Geisen unterschrieb bei EON, deren Tochter WestConnect jetzt ins Rollen kommt. Wie stehen die Zeichen für Glasfaser generell in der Kernstadt und den vier Stadtteilen?

Vor fünf Wochen begann der Ausbau vonseiten der Glasfaser Plus GmbH, einer Kölner Firma, in der Mayener Kernstadt. Die Firma verspricht eine „stabile Internetverbindung mit Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit pro Sekunde“. Versorgt werden sollen 1623 Wohn- und 541 Geschäftseinheiten. Um die Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen so gering wie möglich zu halten, will Glasfaser Plus sogar außerhalb der Öffnungszeiten arbeiten. Baupartner ist die Deutsche Telekom Technik. Ziel sei es, den Bereich innerhalb der Stadtmauer bis spätestens Ende des Jahres ausgebaut zu haben. „In enger Absprache mit der Stadt Mayen starten wir nun mit dem Glasfaserausbau der Innenstadt. Wir bemühen uns, hier für so wenig Störungen wie möglich zu sorgen“, sagt Harald Weber vom Relationship Management bei Glasfaser Plus.

„Ich ärgere mich kolossal über die weißen Flecken.“

Stefan Wagner (SPD), Ortsvorsteher von Nitztal

Wie sieht es derweil in den Stadtteilen mit dem Anschluss an Glasfaser aktuell aus? „Es läuft“, sagt Hausens Ortsvorsteher Sven Weber (SPD) erleichtert. Die WestConnect, eine Tochter des Energiekonzerns EON, habe zugesagt, bis Ende August fertig zu sein und die Glasfaseranschlüsse scharf zu schalten. Derzeit werden in Hausen die Hausanschlüsse hergestellt. Offen ist allerdings, wie es im Ortsteil Betzing weitergeht. Nach dem Ausstieg der Deutschen Glasfaser sei offen, wann dort der Anschluss ans rasante Datennetz geschafft werden kann. Im Stadtteil Alzheim sei WestConnect ebenfalls dabei, „Straße für Straße vorzugehen“, wie es Lothar Geisen beschreibt. Bislang sind drei Straßen versorgt worden, bis Ende des Jahres sollen die Bau- und Anschlussarbeiten beendet sein.

In Nitztal soll es bald mit der Glasfaser losgehen, „sobald die Arbeiten in Alzheim fertig sind, also wohl im Spätsommer“. „Wir haben jetzt schon ein relativ schnelles Internet“, berichtet Ortsvorsteher Stefan Wagner (SPD). Was ihm etwas Kopfzerbrechen bereitet: Die weißen Flecken auf der Internet-Landkarte – das sind konkret drei Häuser – lassen sich aus welchem Grund auch immer schlecht schließen. „Wir kämpfen schon 15 bis 20 Jahre darum.“

i Überall werden derzeit in der Eifel Versorgungsleitungen und Glasfaser verlegt. Thomas Brost

Wie aufwendig die Planung zur Verlegung von Versorgungsleitungen ist, verdeutlicht Mayens OB Dirk Meid (SPD). Die Stadt habe extra einen Straßenkontrolleur in der Verwaltung, um die Glasfaser-Aktivitäten zu überwachen. „Das Prozedere verursacht einen Riesenaufwand“, sagt Meid. So seien von der städtischen Ordnungsbehörde und der Verkehrsbehörde bis Anfang Mai 78 Anhörungen vorgenommen worden. Sie gehen der Aufbruchgenehmigung im Straßenbau voraus. Im Jahr 2023 habe es in Mayen allein 300 Aufbruchgenehmigungen, 2024 mehr als 500 und in diesem Jahr bis Mai mehr als 270 für Glasfaser-Projekte gegeben.

Die Kürrenberger hatten sich frühzeitig für den Glasfaserausbau entschieden, zunächst war dort die Inexio (heute in Deutsche Glasfaser aufgegangen) am Zug. Seit Februar liegen in den Häusern mehrerer Straßen die Glasfaserkabel. „Und es funktioniert“, betont Ortsvorsteher Sascha Flinsch (CDU). Man sei gut im Plan. Ende des Jahres sollen die Spuren der Umrüstung verschwunden sein – dann sollen alle Aufbrüche geschlossen und asphaltiert sein.

Kostenlos wird Immobilie während Ausbau angeschlossen

Die Firma Glasfaser Plus schließt eine Immobilie kostenfrei an, wenn Kunden während der Ausbauphase einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu benötige das Unternehmen lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen. Die Beauftragung funktioniere folgendermaßen: Man bucht bei einem Telekommunikationsanbieter einen Glasfaser-Tarif. Der wiederum nimmt Kontakt mit der Glasfaser Plus auf und kümmert sich um die Genehmigung und die Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben. Die Glasfaser Plus stelle ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Für den Ausbau in Mayen habe die Telekom angekündigt, das Netz der Glasfaser Plus nutzen zu wollen. Die Glasfaser Plus GmbH ist ein Joint Venture zwischen der Deutschen Telekom und dem IFM Global Infrastructure Fund. red