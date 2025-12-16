Zukunft des GKM Mittelrhein GKM: Moesta nennt Landrat Boch „Hütchenspieler“ Thomas Brost 16.12.2025, 10:34 Uhr

i Die Zukunft des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard hängt offenbar am seidenen Faden. Archiv Suzanne Breitbach. Suzanne Breitbach

Heftige Kritik aus dem Kreistag Mayen-Koblenz gibt es am Kreistagsbeschluss im Rhein-Hunsrück-Kreis, dem zufolge Verluste des Krankenhauses in Boppard höchstens bis 250.000 Euro übernommen werden. Landrat Boch wurde als „Hütchenspieler“ bezeichnet.

Mit Unverständnis und teils heftigen Emotionen haben Mitglieder des Kreistags Mayen-Koblenz darauf reagiert, wie der Nachbarkreis Rhein-Hunsrück mit der Zukunft des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard umgehen will. Das Bopparder Krankenhaus ist eine von fünf Kliniken im krisengeschüttelten Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), in dem der Landkreis MYK und die Stadt Koblenz Hauptgesellschafter sind.







