GKM: Moesta nennt Landrat Boch  „Hütchenspieler“

Heftige Kritik aus dem Kreistag Mayen-Koblenz gibt es am Kreistagsbeschluss im Rhein-Hunsrück-Kreis, dem zufolge Verluste des Krankenhauses in Boppard höchstens bis 250.000 Euro übernommen werden. Landrat Boch wurde als „Hütchenspieler“ bezeichnet.
Lesezeit 2 Minuten
Mit Unverständnis und teils heftigen Emotionen haben Mitglieder des Kreistags Mayen-Koblenz darauf reagiert, wie der Nachbarkreis Rhein-Hunsrück mit der Zukunft des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard umgehen will. Das Bopparder Krankenhaus ist eine von fünf Kliniken im krisengeschüttelten Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), in dem der Landkreis MYK und die Stadt Koblenz Hauptgesellschafter sind.