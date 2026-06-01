Infostände und Fachvorträge befassten sich beim ersten Energie- und Klimaforum des Kreises Mayen-Koblenz mit den Folgen des Klimawandels in der Region. Norbert Dümpelfeld von der Klimawerkstatt Andernach sprach über mögliche Wege aus der Klimakrise.
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Großen Zuspruch fand das erste Energie- und Klimaforum des Landkreises Mayen-Koblenz, das im Industriepark Mülheim-Kärlich auf dem Gelände von Core by Frames Event & Kongress stattfand. Eine gut besuchte Messehalle mit vielen Ausstellern wurde durch Fachvorträge ergänzt, so auch der Vortrag von Norbert Dümpelfeld von der Klimawerkstatt Andernach, der sich mit dem Klimawandel in der Region, dessen Ursachen nebst den Auswirkungen befasste.Mit ...