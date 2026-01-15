Wenn Breite Straße wegfällt Gibt es in Andernach noch genügend Postfilialen? Martina Koch 15.01.2026, 14:00 Uhr

i Neuartige Poststationen bieten verschiedene Möglichkeiten zum Empfang und Versand von Briefen und Paketen. Auch am Miesenheimer Netto-Markt steht eine solche automatische Postfiliale. Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

Mit der Schließung der Postbank in der Breiten Straße in Andernach fällt auch die dort untergebrachte Postfiliale weg. Diese Regeln gelten für die Grundversorgung mit Postdienstleistungen, und so ist die Lage in Andernach.

Kürzlich hat die Postbank ein Datum für die Schließung ihrer Filiale in der Breiten Straße in Andernach genannt. Demnach wird der Standort am Montag, 9. Februar, ein letztes Mal die Pforten öffnen. Mit der Postbank fällt auch die in denselben Räumlichkeiten untergebrachte Postfiliale weg.







