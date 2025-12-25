Ärztliche Versorgung in MYK
Gibt es bald Stipendienprogramm für Medizinstudierende?
Mit einem Stipendium für Medizinstudierende befasste sich der Kreistag Mayen-Koblenz in seiner Haushaltssitzung.
Arne Dedert. picture alliance / dpa

Medizinstudierende könnten sich auf ein Stipendium des Kreises Mayen-Koblenz bewerben. Als Gegenleistung steht dafür die Niederlassung als Arzt im Kreis im Raum. Der Kreistag hat für ein solches Unterfangen die ersten Weichen gestellt. 

Das Thema ärztliche Versorgung – speziell im ländlichen Raum – beschäftigt die Kommunen auch im Kreis Mayen-Koblenz immer wieder. Vonseiten der CDU-Kreistagsfraktion wurde nun ein Vorschlag eingebracht, der den (Haus-)Ärztemangel entgegentreten soll: In der Haushaltssitzung des Kreistages brachten die Christdemokraten den Vorschlag ein, zukünftig Stipendien für junge Medizinstudierende anzubieten.

