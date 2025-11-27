„Orange Day“ in Mayen Gewalt an Frauen: Zahlen schockieren Passanten Brigitte Meier 27.11.2025, 12:00 Uhr

i In der Mayener Marktstraße informieren Mitarbeiterinnen verschiedener Institutionen über Hilfsmöglichkeiten bei Beziehungsgewalt. Brigitte Meier

Gewalt an Frauen wird meist vom Partner oder Ex-Partner verübt. Darauf macht der „Orange Day“ in Mayen aufmerksam – und erklärt, wo es Hilfe gibt.

Orange ist die Signalfarbe, die den Kampf gegen Gewalt an Frauen symbolisiert. Am „Orange Day“, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, sollte auch in Mayen die Farbe Orange in vielfacher Form sichtbar sein, etwa durch Kerzen im Fenster, orangefarbene Kleidung oder Plakate, um Solidarität mit misshandelten Frauen zu zeigen.







Artikel teilen

Artikel teilen