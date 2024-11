Deutschland wurde vor 70 Jahren zum ersten Mal Fußballweltmeister. Fritz Walter, Kapitän der „Herberger-Elf“ würde am 31. Oktober 104 Jahre alt werden – ein sportliches und menschliches Vorbild, das von vielen Fans verehrt wird. Am Samstag, 26. Oktober folgt jetzt die zweite Auflage eines Fritz-Walter-Tages in Gering, 70 Jahre nach dem Wunder von Bern.