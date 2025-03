Böses Erwachen im Mayener Haupt- und Finanzausschuss: Die Ausbaubeiträge für die Straßen „Im Preul“, Neustraße, „Hombrich“ und Bäckerstraße müssen neu berechnet werden, und zwar das Verhältnis von städtischem Anteil und der Quote der anliegenden Grundstückseigentümer. Zum Hintergrund: Zwei Gerichte haben den Beschluss des Stadtrates vom Dezember 2019 als rechtlich falsch eingestuft.

Der Stadtrat hatte seinerzeit beschlossen, den Gemeindeanteil für Neustraße und die Straße „Im Hombrich“ gleich hoch anzusetzen, und zwar auf 49 Prozent der umlagefähigen Ausbaukosten, 51 Prozent sind bei den Anliegern verblieben. Ebenso ging der Rat mit dem Straßenpaar „Im Preul“/Bäckerstraße vor. Anlieger klagten gegen diese Gleichsetzung. Das Verwaltungsgericht Koblenz gab den Klägern recht.

„Die Gerichte haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.“

Rechtsanwalt Carsten Schwenk zur Regelung der Ausbaubeiträge aus dem Jahr 2019.

Die beiden Straßenpaare seien von der Abrechnung her unterschiedlich zu behandeln, erläuterte Carsten Schwenk, ein Fachanwalt für Abgaben- und Kommunalrecht, der die Stadt rechtlich vertritt und bei juristischen Fragen berät. Es handele sich bei Neustraße und Hombrich um zwei unterschiedliche Verkehrsanlagen. Der städtische Anteil sei für die Neustraße erheblich zu hoch angesetzt worden. Die Knackpunkte seien juristisch anders bewertet worden: Es lasse sich nicht für Hombrich und Neustraße der gleiche Gemeindeanteil festlegen, weil in der Neustraße eine Reihe von Parktaschen angelegt wurden. Somit werde die Neustraße eher von Anliegern angesteuert. Anlieger seien neben Bewohnern und Besuchern der Straße auch solche, die ein Anliegen in der Umgebung verfolgten.

Auch die Brötchentaste – eine gelbe Taste an einem Parkautomaten, mit der man 30 Minuten umsonst parken darf – spiele bei der Bewertung eine Rolle, stellte das Gericht fest. Sie locke ebenfalls Anlieger an, ergo befinde sich in der Neustraße weniger Durchgangsverkehr als im ausgebauten Hombrich, wo keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Gericht habe ob der Regelung in Mayen, so Anwalt Schwenk, „die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“. Die Stadtverwaltung tue sich jetzt keinen Gefallen, falls sie erneut einen recht hohen Anteil festlegen lasse. „Dann beginnt das Verfahren von Neuem“, so Schwenk. Vorgeschlagen werde jetzt ein städtischer Anteil für die Neustraße von 30 Prozent, 70 Prozent müssten die Bürger berappen – und zwar diejenigen, die noch keinen bestandskräftigen Bescheid von 2019 haben. 35 Prozent solle für den Hombrich angesetzt werden, ebenso für die Straße „Im Preul“. Dagegen solle der Gemeindeanteil für die Bäckerstraße bei 30 Prozent liegen.

i In der Neustraße existieren Parktaschen. Deswegen und wegen der Brötchentastenregelung sei von erhöhtem Anliegerverkehr auszugehen. Thomas Brost

„Bekommen die Grundstückseigentümer jetzt denn eine neue Rechnung?“, fragte FWM-Fraktionschef Hans-Georg Schönberg. Nein, präzisierte Anwalt Schwenk. Diejenigen, die keinen Widerspruch eingelegt hätten, dürften auf Bestandskraft pochen. Kurios: Die Widersprüche führen dazu, dass höhere Beiträge von denjenigen entrichtet werden müssen, die eine Klage angestrengt haben. Noch kein Urteil ist in der Bewertung von Ausbaubeiträgen für das Straßenpaar „Im Preul“/Bäckerstraße ergangen. Es liege aber auf der Hand, wie dies ausgehen werde, betonte der Rechtsbeistand. Zumal auch die Bäckerstraße Parktaschen vorweisen könne, die Straße „Im Preul“ jedoch nicht. Beide waren in gleicher Gemeindeanteilshöhe 2019 berechnet worden.

Weitere 40 Gerichtsverfahren von Bürgern gegen die Stadt sind noch vor Gericht anhängig. Ob sich Verfahren abkürzen lassen, ist offen. „Wir kommen nicht umhin, den Gemeindeanteil für diesen Bereich signifikant zu senken. Das gefällt der Stadt nicht und den Anliegern auch nicht“, erklärte Anwalt Schwenk. Es gehe darum, den nächsten Schiffbruch zu verhindern. Im Übrigen gebe es auch noch weitere Verfahren zur Altabrechnung am Habsburgring. Der Fachanwalt betonte, dass die Stadtverwaltung und er aktuell „extrem hart“ an der Umstellung des Abrechnungssystems auf den wiederkehrenden Beitrag (seit 2024) arbeiten würden, sodass die Beitragsbescheide noch in diesem Jahr verschickt würden.

i Auch für die Bäckerstraße muss der Ausbaubeitrag neu festgesetzt werden. Thomas Brost

Vom Ansinnen von CDU-Fraktionschef Christoph Rosenbaum, dass man wegen der neuen Entwicklung wohl jeden anschreiben müsse, riet Anwalt Schwenk dringend ab. Ob man einen Ermessensspielraum vom Gemeindeanteil von 5 Prozent nutzen dürfe, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, wollte Rosenbaum ferner wissen. Schwenk bejahte. Allerdings müsste diese Anhebung wohlbegründet werden. Nach einer OVG-Entscheidung dürfe der Gemeindeanteil bei 35 bis 45 Prozent liegen, falls erhöhter Durchgangs-, aber noch überwiegender Anliegerverkehr vorliege. In der Vorlage zur Sitzung hieß es, dass jeder Verkehrsteilnehmer, der die Neustraße nutzt, um dort zu parken und anschließend von dort aus in die Stadt zu gelangen, Gewerbebetriebe oder Dienstleister aufsucht, „nach den eindeutigen Feststellungen der Gerichte richtigerweise als Anliegerverkehr“ zu qualifizieren sei.

Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) erinnerte den Ausschuss daran, dass der Stadtrat Verantwortung für Mayen und die städtische Verwaltung habe – was sich auch auf die städtischen Finanzen beziehen dürfte. Schließlich stimmte der Ausschuss dem Vorschlag von Rosenbaum zu, die Abstimmung auf die nächste Sitzung des Stadtrates am 9. April zu verschieben.