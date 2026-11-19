Kritik an Großprojekt in Mayen Geplanter Wohnungsbau ruft 58 Nachbarn auf den Plan Thomas Brost 19.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Anwohner im Nachtigallenweg kritisieren die Baupläne auf einer angrenzenden Gewerbebrache. Rico Rossival

Auf einer Gewerbebrache im Norden von Mayen soll ein Großwohnprojekt entstehen. Das ruft aber die Nachbarn auf den Plan. Sie haben viele Bedenken und fühlen sich nur unzureichend informiert. Was sie umtreibt.

Ein brachliegendes, großes Gelände im Norden von Mayen versucht die Stadt seit Jahren an den Mann zu bringen. Ein Reihenhausprojekt war im Kottenheimer Weg gescheitert, jetzt will ein regionaler Bauherr und Investor 124 Wohneinheiten in sieben Gebäuden errichten – darunter ist auch ein beträchtlicher Anteil an sozialem Wohnungsbau.







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