Schwerer Verlust für CDU MYK Georg Moesta hinterlässt tiefe Spuren Thomas Brost 13.10.2026, 14:50 Uhr

i Über Parteigrenzen hinweg geachtet: Georg Moesta (CDU) ist gestorben. Rico Rossival/Archiv. Rico Rossival

Einer der aktivsten und profiliertesten CDU-Politiker im Norden von Rheinland-Pfalz ist tot: Georg Moesta. Der Christdemokrat prägte Jahrzehnte die Kreispolitik im Landkreis Mayen-Koblenz an herausragender Position. Moesta wurde nur 63 Jahre alt.

Der Landkreis Mayen-Koblenz hat einen seiner profiliertesten Politiker verloren: Georg Moesta ist am Dienstag im Alter von 63 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der Christdemokrat prägte lange Jahrzehnte die Kreispolitik, zuletzt als Fraktionsvorsitzender im Kreistag.







Artikel teilen

Artikel teilen