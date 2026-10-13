Schwerer Verlust für CDU MYK
Georg Moesta hinterlässt tiefe Spuren
Über Parteigrenzen hinweg geachtet: Georg Moesta (CDU) ist gestorben.
Über Parteigrenzen hinweg geachtet: Georg Moesta (CDU) ist gestorben.
Rico Rossival/Archiv. Rico Rossival

Einer der aktivsten und profiliertesten CDU-Politiker im Norden von Rheinland-Pfalz ist tot: Georg Moesta. Der Christdemokrat prägte Jahrzehnte die Kreispolitik im Landkreis Mayen-Koblenz an herausragender Position. Moesta wurde nur 63 Jahre alt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Landkreis Mayen-Koblenz hat einen seiner profiliertesten Politiker verloren: Georg Moesta ist am Dienstag im Alter von 63 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der Christdemokrat prägte lange Jahrzehnte die Kreispolitik, zuletzt als Fraktionsvorsitzender im Kreistag.
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