Einkehrtipps für Radfahrer
Genuss-T entlang der Vulkanschleife Basalt
Was für eine Idylle inmitten blühender Rapsfelder! Die neue Radroute Vulkanschleife Basalt verwöhnt das Auge. Der Frauenkircher
Was für eine Idylle inmitten blühender Rapsfelder! Die neue Radroute Vulkanschleife Basalt verwöhnt das Auge. Der Frauenkircher Hof in Thür, der hier zu sehen ist, verwöhnt den Gaumen.
Rico Rossival

Die Vulkanschleife Basalt führt auf 23 Kilometern durch eine beeindruckende Landschaft. Wer zwischen Mendig, Ettringen, Kottenheim und Kruft eine Pause einlegen möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Die neue Radstrecke Vulkanschleife Basalt ist beliebt, weil sie für Familien mit Kindern gut befahrbar ist. 23 Kilometer weit führt sie durch die Eifellandschaft: von Mendig nach Kottenheim, über Thür und Kruft zurück nach Mendig. Wir haben einige Einkehrtipps zusammengestellt.

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