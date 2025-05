Verstimmungen hat es im vorigen Jahr zwischen den Burgfestspielen Mayen zu dem Genoveva-Vokalensemble in Mayen gegeben. Das lag auch an den Protagonisten an der Spitze. Jetzt scheint sich das Ganze vor dem Auftakt der Freiluftspiele zu harmonisieren.

Singen im Chor ist für manche Menschen wie eine Umarmung. Umarmungen gab es in der jüngsten Probe des Mayener Genovevachors im Eifelmuseum zur Genüge. Einige der Sängerinnen des gemischten, rund 20-köpfigen Klangkörpers umarmten sich so herzlich, als hätten sie sich wochenlang nicht gesehen. Ganz sicher ist die herzerwärmende Stimmung neben der gemeinsamen Leidenschaft fürs Singen einer der Gründe, warum sich die Sängerinnen und Sänger einmal pro Woche mit Gründer und musikalischem Leiter Andreas Barth zur Probe treffen – es scheint wieder alles harmonisch zu sein über dem Klangkörper, der sich teilweise aus Mitgliedern des Burgfestspielchors speiste. Und zwischen dessen Leiter und der Intendanz zeitweise die Kakofonie im vorigen Jahr dominierte (unsere Zeitung berichtete). Bahnt sich also ein Happy-End an, gar im Zusammenspiel mit den Burgfestspielen?

Eigens von der Mosel kommt Rolf Kübler zur Probe in die Eifel. „Ich singe noch in einem anderen Chor, aber hier fühle ich mich gut angenommen.“ Er habe im Übrigen ein Faible für Mayen. „Wir sind wie eine große neue Familie“, schwärmen Silke Eiberger und Pauline Dillmann voller Begeisterung zum runderneuerten Genovevachor. „Es macht einfach Spaß, zusammen mit Freunden Zeit zu erleben“, berichtet Dillmann. Dass das Singen und die zahlreichen Auftritte an verschiedenen Stätten mit einem ganzjährigen Konzertprogramm mit Andreas Barth einen Heidenspaß bereiten, findet Angela Mosen. Die Sängerin aus Mendig ist sowohl im Genoveva-Vokalensemble als auch im Burgfestspielchor – Letzterer steht jetzt unter der Leitung von David Lentes – mit von der Partie. „Insgesamt vier von uns singen auch im Festspielchor mit. Es besteht keine Konkurrenz zwischen beiden Chören“, versichert die Sängerin aus Mendig.

i Der ausgebildete Opernsänger Andreas Barth hat das Genoveva-Vokalensemble gegründet und leitet es seither. Elvira Bell

Das Genoveva-Vokalensemble wurde vor zwei Jahren gegründet. „Wir sind ein eigenständiger Chor und Mitglied im Kreis-Chorverband Mayen-Koblenz“, erklärt Chorleiter Andreas Barth. Den Sänger, Schauspieler und Dozenten kennt ihn Mayen beinahe jeder. Kein Wunder, schließlich prägte er die Burgfestspiele auf vielfältige Art und Weise sowohl vor und hinter den Kulissen über Jahre hinweg mit. Den Festspielchor der Burgfestspiele hatte Barth seit dessen Gründung im Jahre 2022 bis einschließlich August 2024 geleitet – seit 2023 parallel dazu das von ihm ins Leben gerufene Genoveva-Vokalensemble. Gefreut haben sich Barth und seine Choristen, „dass wir von den Burgfestspielen der Stadt Mayen tatsächlich für ein Extra mit dem Titel ,Una Notte Italiana’ im Alten Arresthaus gebucht wurden.“ Und dies nach all dem Trubel im vorigen Jahr – die Wogen haben sich mittlerweile offenbar geglättet. Im Innenhof des Alten Arresthauses präsentiert der Genovevachor im Rahmen der Burgfestspiele am Mittwoch, 25. Juni, 20 Uhr eine „Italienische Nacht“. Musikliebhaber können sich freuen: Geboten wird viel Musik, die Urlaubsflair unter dem Mayener Sternenhimmel aufkommen lässt: mit einem bunten Programm italienischer Hits von Klassik bis Pop.

„Es war das zweite Burgfestspiel-Extra, das relativ schnell ausverkauft war“, berichtet Kevin Stoye, Verwaltungsleiter der Festspiele. Und ergänzt: „Wir sind froh über jeden künstlerischen Beitrag auch von ansässigen Künstlern, um unseren Besuchern im Festspielsommer ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.“ Wie beliebt das Genoveva-Vokalensemble ist, spiegelt sich auch in der Zahl von Auftritten wider, unter anderem auf der Reichsburg Cochem, auf der Marksburg in Braubach und im heimatlichen Mayen wider. Der Chor gestaltete kürzlich zudem die Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags der Zerstörung von Mayen mit. Einmal pro Monat bieten die Vokalisten eine Kulturveranstaltung in Jonny’s Schatulle, ebenfalls in Mayen an. „Am Sonntag, 1. Juni, geben wir dort einen kleinen Auszug aus dem ausverkauften Burgfestspiel-Extra zum Besten, während es am 27. und 28. September an gleicher Stelle zweimal ,Aber bitte mit Sahne’ heißt“, verrät Barth. Darüber hinaus bringen die Sänger regelmäßig frischen Wind zu älteren Bürgern, und zwar ins Klösterchen, ins Seniorenheim Sterngarten sowie ins Seniorenheim am Grubenfeld.

Bei den Proben zur „Italienischen Nacht“ dürfen Interessierte den Sängern im Sitzungssaal des Rathauses gern über die Schulter schauen. Neue Sänger sind mittwochs um 18 Uhr willkommen, auch Jugendliche.