Vor sieben Jahren ist bei Untersuchungen an der Genovevaburg festgestellt worden, dass es statische Probleme gibt. Schließlich kamen Bauexperten zum Ergebnis, dass das Wahrzeichen der Stadt Mayen generalsaniert werden muss. In Kürze soll es losgehen.

In wenigen Tagen wird das Wahrzeichen der Stadt Mayen, die Genovevaburg, von Grund auf saniert. Der überdimensional große Kran steht seit gut zwei Wochen, mit ihm werden bis zu 1,87 Tonnen schwere Lasten vom Parkplatz am Boemundring in die Höhe transportiert, gleichzeitig Materialien von den Dächern der Burg nach unten gebracht. Der Turmdrehkran überragt sogar den Goloturm. Im Stadtrat und im Bauausschuss der Stadt Mayen ist über den Beginn der eigentlichen Sanierungsarbeiten und die Vergabeverfahren informiert worden.

1Was wird zuerst repariert? Die Generalsanierung der Burg, die aus statischen Gründen dringend notwendig ist, kann in Kürze losgehen. Dafür waren in einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 rund 13,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Die Baustelle wird derzeit eingerichtet, ein Turmdrehkran mit einer Hakenhöhe von 55 Metern steht seit einigen Tagen. Die komplette Burg soll an der Außenmauer eingerüstet werden, sagte Architekt Jan Berdi vor exakt einem Jahr im Ausschuss. Bald soll mit den Arbeiten an einem Austausch der alten Dacheindeckung sowie der Zimmererarbeiten begonnen werden. Der Kran soll laut Planung mindestens für die nächsten zwei Jahre ganzjährig an Ort und Stelle in Betrieb bleiben. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden von Bund, Land Rheinland-Pfalz und Stadt getragen.

i Ein Spezialfahrzeug hievt den Verkaufs- und Infostand der Burgfestspiele hoch - ein sichtbarer Beginn der Arbeiten an der Burg. Thomas Brost

2Wieso muss an der gesamten Burg gearbeitet werden? Im Frühjahr 2018 kam ans Tageslicht, dass es um die Statik der Genovevaburg nicht gut bestellt ist. Zunächst fiel damals auf, dass die Decke des Biedermeierzimmers immer weiter durchzuhängen begann. Dort ließ die Stadt die Deckenkonstruktion öffnen, Experten stellten fest, dass die Deckenbalken deutlich zu schwach sind. Nach erster Analyse nahm man das Amtshaus der Oberburg unter die Lupe mit dem Ergebnis, dass jenseits von purer Schönheitskosmetik auch dort eine gravierende Operation vonnöten ist. Bauzeitende soll in vier Jahren sein.

3Werden die Mayener Märkte durch die Arbeiten beeinträchtigt? Vor wenigen Tagen war aus dem Rathaus zu hören, dass es durch die Baustelle beim Lukasmarkt „zu keinerlei Einschränkungen“ kommen werde. So werde es bei der Aufstellung der Fahrgeschäfte an den üblichen Standorten bleiben – sieht man vom Areal ab, auf dem der Kran sich befindet. Der Kran werde für keinen Stand und kein Fahrgeschäft im Oktober hinderlich sein. Dagegen hieß es in der Sitzung des Bauausschusses vor einem Jahr, dass sowohl der Handwerkermarkt beim in wenigen Tagen beginnenden Stein- und Burgfest als auch der Adventsmarkt Einschränkungen hinnehmen müssten. Die Aussteller würden in diesem Jahr auf den oberen Markt und in die Burggärten verteilt werden. Der Adventsmarkt wandere nach unten in die Stadt – die Adventskerze werde jedoch weiterhin vom Goloturm aus strahlen.

MakersSpace und Nettebrücke stehen auf Tagesordnung

Der Stadtentwicklungsausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch, 3. September, um 18 Uhr mit dem neuen Projekt der MakersSpace – ein Projekt für junge Menschen, die sich gern mal handwerklich erproben möchten. Ferner stehen Bebauungspläne und der Sachstand des Förderprogrammes „Lebendige Zentren“ auf der Tagesordnung. Am Donnerstag, 4. September, 17 Uhr, befasst sich der Ausschuss für Klima, Verkehr, Umwelt und Forst mit dem Klimawandelanpassungskonzept des Landkreises – und mit der Vorgehensweise für die alte Steinbrücke an der Nette. red