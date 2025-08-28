Beim Familien-Wandertag der Verbandsgemeinde Vordereifel am 7. September können drei Routen erwandert werden. Auf dem Sportplatz wartet auf die Teilnehmenden ein buntes Rahmenprogramm.

Natur erleben, gemeinsam wandern, Neues entdecken und einfach einen schönen Tag mit der Familie verbringen – all das erwartet Groß und Klein beim Familien-Wandertag der Verbandsgemeinde Vordereifel am Sonntag, 7. September, zwischen 10 und 17 Uhr in Boos. Rucksäcke werden gepackt und Wanderschuhe geschnürt für einen erlebnisreichen Tag inmitten der faszinierenden Vulkanlandschaft der Vordereifel. Start und Ziel ist der Sportplatz in Boos, von dem aus drei unterschiedliche Touren zur Auswahl stehen, für kleine Entdecker genauso wie für sportliche Wanderfreunde, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel mit.

Beim Familien-Wandertag werden drei Touren angeboten

Bei der Familienwanderung über 5,7 Kilometer auf dem Traumpfädchen „Eifelturmpfad Boos“ erwartet Familien eine kinderfreundliche Route mit vier interaktiven Mitmachstationen. Hier können Kinder spielerisch die Natur entdecken, forschen und basteln. Die Strecke ist zwischen 10 und 17 Uhr frei begehbar, ohne feste Startzeit. Wer alle Stationen besucht und seine Stempelkarte vollständig ausfüllt, kann am Ende bei einem Gewinnspiel mitmachen. Die geführte Tour „Rundweg für Genießer“ über 10,7 Kilometer Traumpfad „Booser Doppelmaartour“ startet um 10.45 Uhr. Bürgermeister Alfred Schomisch begleitet die Wandergruppe persönlich und freut sich auf Gespräche unterwegs. Bei einer gemütlichen Strecke mit weiten Ausblicken und spannenden Infos zur Landschaft bleibt genug Zeit zum Genießen. Der Stumpfarmweg bietet mit 14,5 Kilometern eine anspruchsvollere Rundwanderung für geübte Wanderer. Die geführte Tour startet um 11 Uhr. Mit festem Schuhwerk geht es durch abwechslungsreiche Natur, vorbei an vulkanischen Spuren. Alle Strecken können auch ohne Führung individuell und im eigenen Tempo erwandert werden.

Rahmenprogramm für alle Altersgruppen auf dem Sportplatz

Auf dem Gelände rund um den Booser Sportplatz wartet ein buntes Rahmenprogramm für alle Altersgruppen. Die Freiwillige Feuerwehr Boos, Pro Boos und der Sportverein Boos sorgen für Speisen, Getränke und Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielen weiteren Attraktionen. Der Musikverein Boos begleitet die Eröffnung musikalisch. red

Zwecks Planung, vor allem für die Verpflegung und das Kinderprogramm, wird um Anmeldung gebeten, um genug Speisen, Getränke und Mitmachmaterialien sicherzustellen. Anmeldungen werden per E-Mail an veranstaltungen@ vordereifel.de, telefonisch unter 02651/800975 oder im Internet unter www.ku-rz.de/457i entgegengenommen.