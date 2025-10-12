620. Mayener Traditionsfest Gelungener Auftakt: Ein Rundgang über den Lukasmarkt Elvira Bell 12.10.2025, 15:30 Uhr

i Mr. Gravity am Samstagabend gegen 21.30 Uhr Elvira Bell

Der Lukasmarkt hat offiziell eröffnet, die Fahrgeschäfte laufen und die Besucher lassen es sich gut gehen. Ein Rundgang zeigt: Hier gibt es vieles zu entdecken.

Was das Oktoberfest seit 1810 für die Besucher der Münchner Wiesn ist, ist seit Jahrhunderten für die Menschen unserer ländlich geprägten Region das Kulturgut Lukasmarkt. Eine erste Zwischenbilanz: Am ersten Festwochenende drängten Tausende Menschen in Richtung Innenstadt, um sich von der Atmosphäre der Fahr- und Laufgeschäfte und des Budenzaubers mitreißen zu lassen.







