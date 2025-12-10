Stiftung fördert Renovierung Geldsegen für die Andernacher Christuskirche Wolfgang Lucke 10.12.2025, 14:00 Uhr

i Hoch über den Dächern von Andernach erläutert der Leiter des Gemeindeamtes Andreas Schulte (rechts) das Ausmaß der Restaurierung im Dachgeschoss. Wolfgang Lucke

Seit einigen Monaten ist die Andernacher Christuskirche von einem Baugerüst umgeben. Die laufenden Renovierungsarbeiten an dem Gotteshaus werden voraussichtlich 2,4 Millionen Euro kosten. Dafür gibt es jetzt willkommene Unterstützung.

Die Glücksspirale sorgt nicht nur für leuchtende Augen bei den jeweiligen Lotteriegewinnern, sondern auch bei in Kultur, Wohlfahrt und Sport engagierten Menschen. So konnten sich jetzt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und die Evangelische Kirchengemeinde Andernach über eine Förderzusage in Höhe von 100.







