Female Finance Day in Mayen „Geldfreundin“ wichtig: Sie baut Hemmschwellen ab 19.09.2025, 07:00 Uhr

Beim ersten Female Finance Day der Kreissparkasse Mayen trafen sich über 80 Frauen, um über Geld, Vorsorge und finanzielle Selbstbestimmung zu sprechen. Finanzwissen ist kein Tabuthema – und jede Frau kann den ersten Schritt gehen.

Der erste sogenannte Female Finance Day der Kreissparkasse (KSK) Mayen hat einen Nerv getroffen. Bei Plants & Friends in Plaidt kamen mehr als 80 Frauen zusammen, um sich über Geld, Vorsorge und finanzielle Selbstbestimmung zu informieren und auszutauschen – mit spannenden Impulsen, praktischen Tipps und viel Inspiration.







