Förderung für Krankenhäuser
Geld für Geburtshilfen in Mayen und Andernach
Die Geburtshilfeabteilungen der Krankenhäuser in Andernach und Mayen erhalten Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz.
Die Geburtshilfeabteilungen des St.-Nikolaus-Stiftshospitals Andernach und des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, St. Elisabeth Mayen, erhalten Fördermittel. Insgesamt gehen 5,8 Millionen Euro Bundesgelder an 27 Geburtshilfeabteilungen.

27 Geburtshilfeabteilungen in den Krankenhäusern von Rheinland-Pfalz erhalten insgesamt rund 5,8 Millionen Euro. Die Mittel werden auf bundesgesetzlicher Grundlage nach einem von den Ländern festgelegten Verteilungsschlüssel zur Verfügung gestellt.

