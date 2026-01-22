Förderung für Krankenhäuser: Geld für Geburtshilfen in Mayen und Andernach
Die Geburtshilfeabteilungen des St.-Nikolaus-Stiftshospitals Andernach und des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, St. Elisabeth Mayen, erhalten Fördermittel. Insgesamt gehen 5,8 Millionen Euro Bundesgelder an 27 Geburtshilfeabteilungen.
27 Geburtshilfeabteilungen in den Krankenhäusern von Rheinland-Pfalz erhalten insgesamt rund 5,8 Millionen Euro. Die Mittel werden auf bundesgesetzlicher Grundlage nach einem von den Ländern festgelegten Verteilungsschlüssel zur Verfügung gestellt.