Geht die Benutzerordnung in Mayen an der Praxis vorbei?

Das Nebeneinander der Vereine in städtischen Sportanlagen muss geregelt sein. Das ist in Mayen nicht anders. Allerdings ist die neu formulierte Fassung der Benutzerordnung im Stadtrat nicht auf ein positives Echo gestoßen.

Seit mehr als zweieinhalb Jahren quält sich die Mayener Stadtverwaltung mit der Abfassung einer neuen Satzung für die Benutzung der städtischen Sportanlagen. Zuletzt hatte es nochmals einen runden Tisch mit den Sportvereinen gegeben, an dem 45 Ehrenamtliche teilnahmen und eine Lösung suchten. Die jetzt vorgelegte Fassung der Ordnung fand im Stadtrat allerdings zunächst nur wenig Widerhall.

Ein „Bürokratiemonster“ nennt Wolfgang Treis (Grüne) die neue Satzung, denn sie erschwere den ehrenamtlich tätigen Übungsleitern das Leben. Aus welchem Grund? Sie enthalte, so kritisierte Treis im Stadtrat, einige Regelungen, die im Alltagsgeschäft nicht praktikabel seien. Als Beispiel nannte er die Vorlage, dass man Trainingszeiten 14 Werktage im Vorhinein mit der Verwaltung abstimmen müsse. „Das sind ja drei ganze Wochen, und das ist in der Praxis nicht umsetzbar“, betonte Treis, der auch Vorsitzender des Fußballvereins TuS Mayen ist. Er schlug vor, die Vorlaufzeit auf drei Werktage zu begrenzen. Außerdem sei es nicht nachzuvollziehen, weshalb man es der Stadt anzeigen müsse, wenn eine Trainingszeit innerhalb eines Vereins anders bestückt wird, also, wenn zum Beispiel eine C-Junioren-Mannschaft statt der B-Junioren kurzfristig die Trainingszeit übernimmt. Ferner hält Treis es für angebracht, dass die Stadt nach einem Jahr eine Überprüfung der Regelungen vornimmt. Insgesamt bat er, daran zu denken, dass der Sport aus Ehrenamtlern bestehe. „Wir haben immer größere Probleme, Ehrenamtler zu finden.“

Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) äußerte Unverständnis, zumal es zwei „ausführliche runde Tische“ mit den beteiligten Vereinen gegeben habe. „Sie waren alle mit der vorliegenden Satzung einverstanden“, stellte Meid fest. Er würde jetzt gern einen Punkt machen. „Denn wir diskutieren seit zweieinhalb Jahren über die Benutzerordnung.“ Es stelle sich andererseits Änderungsbedarf nicht in den Weg.

Für Ekkehard Raab, den FDP-Fraktionssprecher, ist die neue Benutzerordnung schlicht „eine einzige Katastrophe“. Denn es werde, so Raab wörtlich, „jeder kleine Mist darin geregelt“. Auch Christoph Rosenbaum stieß ins gleiche Horn. Vom Verfahren her sei der Weg zur neuen Ordnung „nicht rund gelaufen“. Das vorliegende Papier sei „überbordend“. Ein Mitarbeiter der Verwaltung hielt entgegen, dass die Benutzerordnung „unserer gelebten Praxis“ entspreche. Sie sei keine Zeitenwende, und 45 Delegierte von Vereinen hätten zugestimmt.

i Zu den vielen städtischen Anlagen, die ins Blickfeld rücken, zählt auch der Kunstrasenplatz im Nettetal. Thomas Brost

Das wollte Wolfgang Treis so nicht stehen lassen. Er habe von Anfang an gebetsmühlenartig vorgetragen, dass sie nicht praxistauglich sei. Sascha Flinsch von der CDU-Fraktion bat inständig, die Benutzerordnung sofort zu beschließen. Vieles sei nicht in Stein gemeißelt, sagte Flinsch, der auch Vorsitzender des Hockeyclubs Grün-Weiß im TuS Mayen ist. „Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist sehr gut, sie tut ihr Möglichstes. Wir sollten beschließen, anderenfalls finden wir kein Ende“, forderte Flinsch. Die drei Punkte, die Wolfgang Treis vorschlug, fanden in einer geänderten Beschlussvorlage Gehör. Stadtchef Meid korrigierte die Zahl von drei auf vier Werktage bei der Beantragung von Trainingszeiten. Bei vier Enthaltungen stimmte der Stadtrat der neuen Benutzerordnung schließlich einstimmig zu.

Realsteuern gehen nach oben

Die Realsteuern sind rückwirkend zum 1. Januar teils erheblich erhöht worden. So wird die Grundsteuer B von 535 auf 610 vom Hundert erhöht. Die Gewerbesteuer steigt von 415 auf 430 vom Hundert. Damit generiert die Stadt voraussichtlich 600.000 Euro mehr – und erfüllt die Aufkommensneutralität, die nach der Grundsteuerreform vom Land gefordert wurde. Während Hans-Georg Schönberg (FWM) verlangte, die Grundsteuer für bebaute Grundstücke bei 535 v.H. zu belassen, nannte Christoph Rosenbaum (CDU) die Anhebung für private Immobilienbesitzer „schmerzlich“. Die in der Haushaltsstrukturkommission gefundene Ansatz sei „in der Sache schwierig, aber der beste Weg, um es einigermaßen gerecht zu machen.“ Zumal einiges bis heute rechtsunsicher sei. „Frau Ministerin Ahnen hat die Grundsteuerreform in den Sand gesetzt.“ Bei acht Neinstimmen und einer Enthaltung ging die Regelung durch. bro