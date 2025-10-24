Performen in Gebärdensprache Gehörlose Cindy Klink vom Maifeld wird zum Bühnenstar 24.10.2025, 12:30 Uhr

i Cindy Klink geht es nicht allein darum, auf der Bühne Liedtexte in Gebärden zu übersetzen oder zu dolmetschen. Ihr ist es wichtig, ihren Ausdruck mit Körpersprache und Mimik anzureichern, um die Emotion der Musik zu vermitteln. Marvin van Beek

Cindy Klink stand schon mit Weltstars wie Coldplay, Sting, Lenny Kravitz oder Kylie Minogue auf der Bühne, spielt außerdem in Filmen und Serien mit. Was sie mitten im Spotlight macht? Sie öffnet Türen – und eine völlig neue Sicht auf Gehörlosigkeit.

Mehr als 66.000 Zuschauer stehen im Fußballstadion in Düsseldorf, um der Band Coldplay zuzujubeln. Das Publikum leuchtet bunt, das Spotlight ist auf den Sänger Chris Martin gerichtet, der auf der Bühne gerade den bekannten Hit „Viva la Vida“ singt. Zusätzlich wird da noch jemand anderes am Rande des Publikums angeleuchtet: Cindy Klink.







Artikel teilen

Artikel teilen