Fundstücke aus der Eifel Gehen Mahlsteine auf eine Seereise? Thomas Brost 21.01.2026, 12:00 Uhr

i Zwei Mahlstein aus der Eifel sind zufällig in Australien entdeckt worden. Karl-Heinz Seelig

Zwei Mahlsteine aus Mendig sind vor gut 28 Jahren in Australien entdeckt worden. Ihr jetziger Eigentümer hat keine Verwendung für die beiden schweren Fundstücke. Werden sie zurückkehren?

Kommen die beiden Mendiger Mahlsteine, die vor Jahren nach einer Odyssee im Nordosten von Australien gelandet sind, wieder zurück in die Eifel-Heimat? Mit diesen Gedanken beschäftigt sich der Eigentümer, Karl-Heinz Seelig, aktuell. Denn in Australien hat der frühere Geologie-Student, der zufällig auf die Mahlsteine gestoßen war, keine Verwendung.







