Zwei Mahlsteine aus Mendig sind vor gut 28 Jahren in Australien entdeckt worden. Ihr jetziger Eigentümer hat keine Verwendung für die beiden schweren Fundstücke. Werden sie zurückkehren?
Lesezeit 1 Minute
Kommen die beiden Mendiger Mahlsteine, die vor Jahren nach einer Odyssee im Nordosten von Australien gelandet sind, wieder zurück in die Eifel-Heimat? Mit diesen Gedanken beschäftigt sich der Eigentümer, Karl-Heinz Seelig, aktuell. Denn in Australien hat der frühere Geologie-Student, der zufällig auf die Mahlsteine gestoßen war, keine Verwendung.