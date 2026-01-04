81 Jahre nach dem Krieg Gedenkfeier erinnert an Bomben, die Mayen verwüsteten 04.01.2026, 10:30 Uhr

i Die Heilig-Geist-Kapelle ist ein Ort des Erinnerns. Sie wurde im Krieg nicht zerstört. Elvira Bell

68 amerikanische Bomber trafen am 2. Januar 1945 das Herz der Stadt Mayen. Spreng- und Brandbomben verwüsteten den Stadtkern. 400 Menschen verloren ihr Leben – an diese dunklen Zeiten erinnert eine Gedenkveranstaltung. Sie schaut auch auf heute.

Die Eifelstadt stand am Freitag im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Luftangriffs vom 2. Januar 1945. Dieser markierte den dunkelsten Punkt in der Geschichte von Mayen. Erinnert wurde in der Heilig-Geist-Kapelle an das unermessliche Leid der Menschen, aber auch an die Eindrücke eines jungen Soldaten, der während seines Heimaturlaubes den Bombenangriff hautnah miterlebt hatte.







