Andernacher Gremium stimmt zu Gebäude im Steinweg sollen Hotelneubau weichen Martina Koch 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Den Abbruch der ehemaligen Tanzschule Bitterlich für den Neubau eines Hotels hatte die Stadt bereits genehmigt. Nun ging es um Abbruchgenehmigungen für weitere Gebäude im Steinweg. Rico Rossival

Das Unternehmen RD Gastro plant in der westlichen Altstadt von Andernach den Neubau eines Hotelkomplexes. Nachdem der Abriss der ehemaligen Tanzschule Bitterlich bereits genehmigt worden war, geht es nun um die benachbarten Anwesen.

Dass das Andernacher Unternehmen RD Gastro, welches unter der Dachmarke Purs Fine Hotels & Restaurants zwei Hotels und mehrere Restaurants betreibt, in der westlichen Altstadt ein größeres Neubauprojekt realisieren will, ist bereits seit Längerem bekannt: Ende 2023 erwarb Investor Rolf Doetsch die ehemalige Tanzschule Bitterlich mit dem Ziel, das Gebäude abzureißen, um Raum für eine Erweiterung des nahe gelegenen Luxushotels Purs zu schaffen.







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