Tolle Stimmung im Maifeld
Gappenacher Narren landen auf dem Mond
Das Jugendmännerballett Gappenach kann nicht nur tanzen, sondern auch singen.
Claudia Bicker

Ein originelles, fünfstündiges Programm begeistert die Gäste der Karnevalssitzung in der Maifeldgemeinde Gappenach. 

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Mit Düsenpower bis zum Mond, wo Gappenachs beste Party wohnt“ feierte die Kooperation Gappenacher Karneval ihre diesjährige Karnevalssitzung. Dazu passend war das Gappenacher Gemeindehaus mit einem großen Bühnenbild zum Thema Mondlandung geschmückt.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren