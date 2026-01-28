Tolle Stimmung im Maifeld Gappenacher Narren landen auf dem Mond 28.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Jugendmännerballett Gappenach kann nicht nur tanzen, sondern auch singen. Claudia Bicker

Ein originelles, fünfstündiges Programm begeistert die Gäste der Karnevalssitzung in der Maifeldgemeinde Gappenach.

Unter dem Motto „Mit Düsenpower bis zum Mond, wo Gappenachs beste Party wohnt“ feierte die Kooperation Gappenacher Karneval ihre diesjährige Karnevalssitzung. Dazu passend war das Gappenacher Gemeindehaus mit einem großen Bühnenbild zum Thema Mondlandung geschmückt.







