4-Millionen-Euro-Investition Ganz Mertloch feiert sein neues Bürgerhaus Brigitte Meier 13.10.2025, 12:56 Uhr

i Das Bürgerhaus in Mertloch ist ein modernes Gebäude, das nach knapp einjähriger Bauzeit entstand. Rico Rossival

„Dieses Haus soll euch gehören“, sagt die Mertlocher Ortsbürgermeisterin Birgit Schneider. Das nehmen die Einheimischen wörtlich – und strömen zur Einweihung des neuen Bürgerhauses in der Maifeldgemeinde.

Es scheint, als sei wirklich das ganz Dorf auf den Beinen: Erwachsene und Kinder, Familien mit Babys im Kinderwagen, Großeltern am Rollator und fröhliche Freundesgruppen haben nur ein Ziel, das funkelnagelneue Gemeindehaus. Das moderne Gebäude am Park wird nach knapp einjähriger Bauzeit eingeweiht und den Bürgern und Bürgerinnen zur Nutzung übergeben.







