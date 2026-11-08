Vorbereitung für 28. November
Ganz Mendig freut sich auf den Weihnachtsmarkt
Nicole Mattern organisiert den Weihnachtsmarkt federführend für die Kirmesgesellschaft Obermendig. Viele Gruppen beteiligen sich
Nicole Mattern organisiert den Weihnachtsmarkt federführend für die Kirmesgesellschaft Obermendig. Viele Gruppen beteiligen sich am Programm.
Elvira Bell

Am Vorabend des ersten Adventssonntags geht die festliche Zeit in Mendig richtig los: An diesem Tag findet der große Weihnachtsmarkt statt, der von vielen Menschen getragen wird. Wir sprachen mit Organisatorin Nicole Mattern.

Lesezeit 2 Minuten
Wer den jahrzehntelangen Nikolausmarkt im unteren Stadtteil noch in Erinnerung hat, hätte sich wohl kaum träumen lassen, dass ein Weihnachtsmarkt im oberen Stadtteil noch mehr Menschen anziehen könnte. Doch der Erfolg gibt dem Konzept des Obermendiger Marktes recht: Mit über 90 Ständen, Musik und besonderen Begegnungen öffnet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 28.
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