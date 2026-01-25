Karneval in Ettringen
Galasitzung mit alten Bekannten und neuen Ideen
Mike Wingender (vorne) lebt eigentlich nicht mehr in Ettringen, stattete seiner alten Heimat aber auf der Galasitzung einen von vielen gefeierten Besuch ab.
Elvira Bell

So einen Auftakt in die Galasitzung hat das Publikum in Ettringen noch nie erlebt. Später freuten sich die Narren in der Hochsimmerhalle über die Rückkehr eines Prinzen und kreative Tanzchoreos der Extraklasse.

Bunt kostümierte Menschen sind am Samstag in die Hochsimmerhalle geströmt. Es herrschte gespannte Vorfreude darauf, die fünfte Jahreszeit gemeinsam zu genießen und die erste von zwei exzellenten Damensitzungen mitzuerleben.Wurde die gastgebende Karnevalsgesellschaft Ettringen mit ihrem Sitzungspräsidenten Peter Ott und ihrem Vorsitzenden Hans Rolf Müller den Erwartungen der Karnevalsfreunde gerecht?

