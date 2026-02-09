Inklusiver Karneval in Mendig
„Galaktische Nacht – Wir heben ab!“
Auftritt der Tanzgruppe "Big Hands".
Caritas Zentrum/Jan Schaab

Die inklusive Karnevalssitzung des Caritas-Zentrums ist seit Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und wird von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet. 310 Gäste folgten in diesem Jahr der Einladung.

Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich um 18.11 Uhr startete dieser Tage die Karnevalssitzung des Caritas-Zentrums in der ausverkauften Laacher-See-Halle. Die weit über die Stadt Mendig hinaus bekannte und beliebte Sitzung ist seit Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und wird von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet, erklärt die St.

