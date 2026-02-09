Die inklusive Karnevalssitzung des Caritas-Zentrums ist seit Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und wird von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet. 310 Gäste folgten in diesem Jahr der Einladung.

Pünktlich um 18.11 Uhr startete dieser Tage die Karnevalssitzung des Caritas-Zentrums in

der ausverkauften Laacher-See-Halle. Die weit über die Stadt Mendig hinaus

bekannte und beliebte Sitzung ist seit Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und wird von

Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet, erklärt die

St.