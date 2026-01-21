Gala-Sitzung in Mayen: Ein Abend für Legenden

Die „Alte Grosse Mayener Karnevalsgesellschaft“ hat wieder einmal gezeigt, was sie in Sachen „Faasenaacht“ kann. Auf der Gala-Sitzung feierte nun sogar eine legendäre Idee ein Comeback.

Der Prinz fehlte – und doch fehlte es an diesem

Abend an nichts. Als am Samstag rund

300 Besucher in der Halle 129 am Mayener Katzenberg

zusammenkamen, wurde schnell deutlich, dass die hiesige „Faasenaacht“ auch ohne Tollität eine große

Strahlkraft besitzt.