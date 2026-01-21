Hohe Auszeichnungen verliehen: Gala-Sitzung in Mayen: Ein Abend für Legenden
Gala-Sitzung in Mayen: Ein Abend für Legenden
Die „Alte Grosse Mayener Karnevalsgesellschaft“ hat wieder einmal gezeigt, was sie in Sachen „Faasenaacht“ kann. Auf der Gala-Sitzung feierte nun sogar eine legendäre Idee ein Comeback.
Der Prinz fehlte – und doch fehlte es an diesem Abend an nichts. Als am Samstag rund 300 Besucher in der Halle 129 am Mayener Katzenberg zusammenkamen, wurde schnell deutlich, dass die hiesige „Faasenaacht“ auch ohne Tollität eine große Strahlkraft besitzt.