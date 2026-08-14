Lange galt eine Skulptur aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts als verschollen. Jetzt förderten Arbeiter am Mayener Wasserpförtchen zumindest den Kopf einer Steinfigur zutage. Experten ordnen den Fund ein.
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Im Dezember 2025 ließ eine Nachricht von der Baustelle im Wasserpförtchen aufhorchen: Bauarbeiter hatten Reste eines mittelalterlichen Halbturms und Teile der alten Mayener Stadtmauer im Untergrund entdeckt. Es ist nicht der einzige Fund gewesen – ebenfalls ist ein überdimensional großer Steinkopf ausgegraben worden, er gehört zu einer größeren Formation an Figuren, wie ein Experte recherchiert hat.