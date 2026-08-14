Bedeutende Entdeckung in Mayen Fundsache: Kopf aus Stein wirft Fragen auf Thomas Brost 14.08.2026, 10:00 Uhr

i Wiederentdeckt nach mehr als 80 Jahren: Der Kopf einer 1940 entstandenen Figurengruppe von Carl Burger galt bislang als verschollen. M. Meinen / K. Schroeter: Landesarchäologie Koblenz. M. Meinen/K. Schroeter: Landesarchäologie Koblenz

Lange galt eine Skulptur aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts als verschollen. Jetzt förderten Arbeiter am Mayener Wasserpförtchen zumindest den Kopf einer Steinfigur zutage. Experten ordnen den Fund ein.

Im Dezember 2025 ließ eine Nachricht von der Baustelle im Wasserpförtchen aufhorchen: Bauarbeiter hatten Reste eines mittelalterlichen Halbturms und Teile der alten Mayener Stadtmauer im Untergrund entdeckt. Es ist nicht der einzige Fund gewesen – ebenfalls ist ein überdimensional großer Steinkopf ausgegraben worden, er gehört zu einer größeren Formation an Figuren, wie ein Experte recherchiert hat.







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