Bedeutende Entdeckung in Mayen
Fundsache: Kopf aus Stein wirft Fragen auf
Wiederentdeckt nach mehr als 80 Jahren: Der Kopf einer 1940 entstandenen Figurengruppe von Carl Burger galt bislang als verschol
Wiederentdeckt nach mehr als 80 Jahren: Der Kopf einer 1940 entstandenen Figurengruppe von Carl Burger galt bislang als verschollen.
M. Meinen / K. Schroeter: Landesarchäologie Koblenz. M. Meinen/K. Schroeter: Landesarchäologie Koblenz

Lange galt eine Skulptur aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts als verschollen. Jetzt förderten Arbeiter am Mayener Wasserpförtchen zumindest den Kopf einer Steinfigur zutage. Experten ordnen den Fund ein.

Lesezeit 2 Minuten
Im Dezember 2025 ließ eine Nachricht von der Baustelle im Wasserpförtchen aufhorchen: Bauarbeiter hatten Reste eines mittelalterlichen Halbturms und Teile der alten Mayener Stadtmauer im Untergrund entdeckt. Es ist nicht der einzige Fund gewesen – ebenfalls ist ein überdimensional großer Steinkopf ausgegraben worden, er gehört zu einer größeren Formation an Figuren, wie ein Experte recherchiert hat.
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