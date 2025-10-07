Ausgrabungen bei Mayen Fundobjekte erzählen viel vom Mittelalter Brigitte Meier 07.10.2025, 13:13 Uhr

i Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer und Zuhörerinnen im Eifelmuseum Mayen den Ausführungen des Referenten Lutz Grunwald. Brigitte Meier. Meier Brigitte

Ein interessanter Vortrag im Eifelmuseum Mayen: Auf Einladung des Geschichts- und Altertumsvereins sprach Wissenschaftler Lutz Grunwald über seine Erkenntnisse zur Wüstung „Alter Hof“ bei Mayen-Hausen.

Einblicke in das Leben längst vergangener Kulturen liefern Archäologen durch Ausgrabungen und das Zusammenfügen der Fragmente von Fundstücken und gewonnenen Erkenntnissen. Auch bei Ausgrabungen in der Region um Mayen kamen zahlreiche Spuren menschlichen Wirkens der Frühgeschichte zutage.







