Ein barrierefreies Wohnen, das mit Gleichgesinnten Spaß macht, wünschen sich viele Menschen für den dritten Lebensabschnitt. In Mayen nimmt ein solches Wohnprojekt allmählich Form an. Eine Initiativgruppe will rasch zu Werke gehen - Investor gesucht.

Die Frage, wie man im Alter leben möchte, beschäftigt zunehmend auch jüngere Menschen, die sich frühzeitig über die Zukunft, ihre weitere Lebensplanung und insbesondere auch über soziale Kontakte und somit über die Lebensqualität im Alter Gedanken machen. Unsere Redaktion hat sich mit Mitgliedern der Kerngruppe des gemeinschaftlichen Wohnens in Mayen (GeWoMy) getroffen, um mit ihnen über ihre Vision von einem neuen, nachhaltigen Wohnprojekt in Mayen zu sprechen.

Vorausgegangen war ein Treffen der Gruppe GeWoMy mit Mayens OB Dirk Meid. Es markiere, so die Gruppe, einen Meilenstein auf dem Weg zu einem innovativen gemeinschaftlichen (Miet-)Wohnprojekt, das auf einer nachhaltigen, inklusiven und selbstverwalteten Hausgemeinschaft in Mayen basiert. Im Gespräch stellte die Gruppe mit Pietra Anastasini an der Spitze dem Stadtchef ein detailliertes Konzept für ein gemeinschaftliches Wohnquartier, das sich an Menschen ab 45 Jahren richtet, vor.

„Auch wir machen uns schon seit einigen Jahren Gedanken, wie wir im Alter leben möchte.“

Steffi Kleitz (55) will beim Wohnprojekt mit ihrem Mann mitmachen.

Ende August wird sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen. Aktuell zeigen drei Investoren am Projekt Interesse. Zielgruppe für das Wohnprojekt sind Menschen ab 45 Jahren, die eigenständig leben und handeln können. Im Projekt – es soll dem Willen der Gruppe nach so schnell wie möglich an den Start gehen – sollen Vielfalt und ein inklusives Umfeld geschaffen werden, das Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und Lebenssituationen aufnimmt und auf gegenseitigem Respekt basiert. Angedacht ist ein Wohnprojekt am Randbereich von Mayen mit zwölf bis 24 abgeschlossenen barrierefreien Wohneinheiten, die mit 40 bis 80 Quadratmeter Platz für Singles und Paare, verteilt auf ein oder zwei Häuser, bietet. Ein Drittel bis die Hälfte der Wohnungen soll sozial gefördert werden. Gemeinschaftsflächen sind barrierefreie Gemeinschaftsräume wie Café mit Küche für Treffen und Veranstaltungen, Gästezimmer mit Nassraum sowie ein Werkraum und ein Atelier, die auch als Gartenhaus auf dem Grundstück integriert werden könnten. Vorgesehen ist für die Bewohner eine eigenständige Gestaltung des Gartens mit Hochbeeten, Gemüseanbau und Obstbäumen. Regelmäßige Treffen der Bewohner sollen die Kommunikation fördern. Darüber hinaus sollen nachbarschaftliche Aktivitäten gepflegt werden.

i Karlheinz Lußem (von links) und seine Frau Petra, Annegret Fussy, dahinter Steffi und Axel Kleitz, sowie Pietra Anastasini (rechts) haben sich viele Gedanken zum Leben ohne Einsamkeit gemacht. Der Wunsch der Gruppenmitglieder wäre eine Bezugsfertigkeit eines Wohnprojekt im Jahr 2028. Elvira Bell

Die 67-jährige Pietra Anastasini hat sich nach eigenem Bekunden bereits Mitte 20 Gedanken gemacht, wie sie im Alter „schön und nett leben kann“. Sie sagt: „Ich stamme aus einer Zirkusfamilie. Meine Eltern waren Artisten. Ich bin die ersten acht Jahre im Zirkus groß geworden. Da ist eine Großfamilie völlig normal. Die Großeltern haben auf die kleinen Kinder aufgepasst, und man hat sich gegenseitig geholfen. Von daher steckt das in mir.“ Bereits in jungen Jahren hatte die Gedächtnistrainerin und Industriekauffrau in Marburg mit einem Wohnprojekt auf einer Hofanlage gespielt.

Mit im Boot sind Annegret Fussy, Karlheinz und Petra Lußem sowie Axel und Steffi Kleitz. Letztgenanntes Ehepaar aus Ettringen ist über einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden. „Auch wir machen uns schon seit einigen Jahren Gedanken, wie wir im Alter leben möchte“, betont die 55-jährige Bäckereifachverkäuferin. Angedacht wird ein Projekt am Stadtrand von Mayen, mit dem fußläufig Grünflächen zu erreichen sind und das idealerweise eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr haben soll. Geplant sind ferner Kurs- und Tagesangebote – und um Kosten zu reduzieren und Ressourcen zu schonen: die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen und Geräten. Dass ein solches Wohn- und Lebensobjekt Vorteile für einen Investor haben kann, betont Seniorenassistent Karlheinz Lußem. „Erfahrungsgemäß sind Leute, die in einem solchen. Mietwohnprojekt leben, sehr daran interessiert, dass man einen wirklich harmonischen Ablauf hat. Zudem bleibt das Projekt in Ordnung. Die Leute leben da, als wenn es ihr Eigentum wäre. Dementsprechend gehen sie mit den Dingen um.“

Interessierte Menschen können sich gern an die Mitglieder der Gruppe unter folgender E-Mail wenden: gewomy@yahoo.com