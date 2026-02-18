Meinung zur Fusion der Raiba
Für Welling ist es ein historischer Schritt
Seit 1894 gibt es die Raiffeisenbank in der Maifeldgemeinde Welling. Sie wird noch in diesem Jahr mit der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel fusionieren. Es ist ein Wunder, dass das erst jetzt geschieht, kommentiert Birgit Pielen.

Für die 1000-Einwohner-Gemeinde im Maifeld ist es eine historische Zäsur: Nach 132 Jahren Eigenständigkeit plant die kleine Raiffeisenbank Welling eine Fusion mit der großen VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in Koblenz . Gegründet am 8. Januar 1894, galt das Institut in Welling lange als eine der kleinsten und zugleich sehr stabilen Genossenschaftsbanken in der Region.

