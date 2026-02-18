Meinung zur Fusion der Raiba Für Welling ist es ein historischer Schritt Birgit Pielen 18.02.2026, 13:10 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Seit 1894 gibt es die Raiffeisenbank in der Maifeldgemeinde Welling. Sie wird noch in diesem Jahr mit der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel fusionieren. Es ist ein Wunder, dass das erst jetzt geschieht, kommentiert Birgit Pielen.

Für die 1000-Einwohner-Gemeinde im Maifeld ist es eine historische Zäsur: Nach 132 Jahren Eigenständigkeit plant die kleine Raiffeisenbank Welling eine Fusion mit der großen VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in Koblenz . Gegründet am 8. Januar 1894, galt das Institut in Welling lange als eine der kleinsten und zugleich sehr stabilen Genossenschaftsbanken in der Region.







Artikel teilen

Artikel teilen