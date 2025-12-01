Für Plaidter Prinzenpaar geht Traum in Erfüllung

Manfred und Antje Mürtz aus Plaidt werden eine ganz besondere Karnevalssession 2025/26 erleben: Sie wurden kürzlich zu Prinz Bronco I. und Prinzessin Antje I. gekrönt. Worauf sich die neuen Majestäten am meisten freuen.
Lesezeit 3 Minuten
Plääd Alaaf: Kürzlich wurden der ehemalige langjährige Sitzungspräsident und Erste Vorsitzende der Großen Karnevals-Gesellschaft (GKG), Manfred Mürtz, als Prinz Bronco I. („der Bayernfan met kölsche Tön“) und seine Frau Prinzessin Antje I. („gerne mit Leidenschaft grölt, mit Ouzo ihre Stimme ölt“) feierlich proklamiert.