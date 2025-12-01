Start in die Session gefeiert Für Plaidter Prinzenpaar geht Traum in Erfüllung Elvira Bell 01.12.2025, 09:00 Uhr

i Prinz Bronco I. und Prinzessin Antje I. haben den Eingangsbereich ihres Hauses in Plaidt mit Bildern dekoriert. Das neue Prinzenpaar freut sich sehr auf die bevorstehenden Karnevalsveranstaltungen. Elvira Bell

Manfred und Antje Mürtz aus Plaidt werden eine ganz besondere Karnevalssession 2025/26 erleben: Sie wurden kürzlich zu Prinz Bronco I. und Prinzessin Antje I. gekrönt. Worauf sich die neuen Majestäten am meisten freuen.

Plääd Alaaf: Kürzlich wurden der ehemalige langjährige Sitzungspräsident und Erste Vorsitzende der Großen Karnevals-Gesellschaft (GKG), Manfred Mürtz, als Prinz Bronco I. („der Bayernfan met kölsche Tön“) und seine Frau Prinzessin Antje I. („gerne mit Leidenschaft grölt, mit Ouzo ihre Stimme ölt“) feierlich proklamiert.







