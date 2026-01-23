66 Jahre NCV gefeiert Für Nickenicher Dreigestirn hat Endspurt begonnen Elvira Bell 23.01.2026, 15:00 Uhr

i Das Nickenicher Dreigestirn mit Prinz Thomas II. (Mitte), Bauer Christian (2. von links) und Jungfrau Dominik (2. von rechts) startet mit viel Frohsinn in den Endspurt seiner Regentschaft. An der Seite des Dreigestirns stehen Schatzmeister Torsten Schmitt (rechts), Mundschenk Kai Piotrowski (fehlt auf dem Foto) und Kanzler Frederik Leersch (links). Elvira Bell

Zum 66-jährigen Bestehen konnte der Nickenicher NCV wieder mit einem Dreigestirn feiern – und das, obwohl Prinz Thomas II. seiner Ehefrau versprochen hatte, nie das närrische Zepter zu schwingen. So blicken die närrischen Regenten auf die Session.

„Drei moal Neekenesch Alaaf“ für das zweite Dreigestirn des Nickenicher Karnevalsvereins: Bereits kurz vor dem 11.11.2024 wurden Prinz Thomas II. (Müller), Bauer Christian (Göbel) und Jungfrau Dominik (Leersch) nach einer 14-jährigen Zeit ohne Tollitäten feierlich proklamiert.







