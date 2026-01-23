Zum 66-jährigen Bestehen konnte der Nickenicher NCV wieder mit einem Dreigestirn feiern – und das, obwohl Prinz Thomas II. seiner Ehefrau versprochen hatte, nie das närrische Zepter zu schwingen. So blicken die närrischen Regenten auf die Session.
„Drei moal Neekenesch Alaaf“ für das zweite Dreigestirn des Nickenicher Karnevalsvereins: Bereits kurz vor dem 11.11.2024 wurden Prinz Thomas II. (Müller), Bauer Christian (Göbel) und Jungfrau Dominik (Leersch) nach einer 14-jährigen Zeit ohne Tollitäten feierlich proklamiert.