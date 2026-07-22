Wer sich als junger Mensch in der Politik einbringen will, stößt oft an Grenzen. Nicht abschrecken lassen will sich Max Nehrenberg (18). Der Gymnasiast setzt sich in der Grünen Jugend Mayen-Koblenz ein für Vielfalt und gegen Engstirnigkeit.
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Er ist vor wenigen Tagen 18 Jahre jung geworden, und er hat viel vor, um die politische Landschaft mitzugestalten: Max Nehrenberg. Der Gymnasiast am Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld ist seit einiger Zeit Geschäftsführer der Grünen Jugend Mayen-Koblenz.