Grüne Jugend Mayen-Koblenz
Für die grüne Sache sucht Max Nehrenberg Mitstreiter
Grüne Projekte, aber auch der Einsatz gegen den neuen Wehrdienst, für Vielfalt in der Gesellschaft und Zukunftsthemen liegen Max
Grüne Projekte, aber auch der Einsatz gegen den neuen Wehrdienst, für Vielfalt in der Gesellschaft und Zukunftsthemen liegen Max Nehrenberg am Herzen.
Thomas Brost

Wer sich als junger Mensch in der Politik einbringen will, stößt oft an Grenzen. Nicht abschrecken lassen will sich Max Nehrenberg (18). Der Gymnasiast setzt sich in der Grünen Jugend Mayen-Koblenz ein für Vielfalt und gegen Engstirnigkeit.

Lesezeit 4 Minuten
Er ist vor wenigen Tagen 18 Jahre jung geworden, und er hat viel vor, um die politische Landschaft mitzugestalten: Max Nehrenberg. Der Gymnasiast am Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld ist seit einiger Zeit Geschäftsführer der Grünen Jugend Mayen-Koblenz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren