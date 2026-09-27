An allen Ecken locken Fahrgeschäfte und Buden, überall ertönt Musik und zieht die Menschen magisch an: Der Andernacher Michelsmarkt hat geöffnet, Tausende waren am Wochenende unterwegs. Und er geht bis Dienstag.
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Der 618. Michelsmarkt kündigte sich mit einem unwiderstehlichen Duftcocktail aus brutzelnder Bratwurst, gebrannten Mandeln und süßem Popcorn an: Seit Freitag hat er seine Tore wieder geöffnet. Das fünftägige Traditionsfest verwandelt die Bäckerjungenstadt in ein Open-Air-Festival der Sinne: Freudiges Jauchzen ertönt, herzliches Lachen, untermalt von wummernden Bässen, Schausteller, die um die Gunst der Passanten buhlen sowie mitreißende Musik, ...