Große Kirmes in Andernach Fünf Tage lang geht es beim Michelsmarkt wieder rund Elvira Bell 27.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Michelsmarkt in Andernach lockt schon zu Beginn wieder Tausende Besucher an. Bei den Fahrgeschäften geht es auch in schwindelerregende Höhen. Rico Rossival

An allen Ecken locken Fahrgeschäfte und Buden, überall ertönt Musik und zieht die Menschen magisch an: Der Andernacher Michelsmarkt hat geöffnet, Tausende waren am Wochenende unterwegs. Und er geht bis Dienstag.

Der 618. Michelsmarkt kündigte sich mit einem unwiderstehlichen Duftcocktail aus brutzelnder Bratwurst, gebrannten Mandeln und süßem Popcorn an: Seit Freitag hat er seine Tore wieder geöffnet. Das fünftägige Traditionsfest verwandelt die Bäckerjungenstadt in ein Open-Air-Festival der Sinne: Freudiges Jauchzen ertönt, herzliches Lachen, untermalt von wummernden Bässen, Schausteller, die um die Gunst der Passanten buhlen sowie mitreißende Musik, ...







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