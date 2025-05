Das JUZ in Andernach ruft, die Metalbands kommen - und mit ihnen die Metalheads vor der Bühne. Die Party zum 50. Geburtstag des Jugendzentrums ist auf jeden Fall eins: die Härte.

50 Jahre JUZ: Das Jugendzentrum Andernach holte am Wochenende zum Jubiläum mehrere Bands auf die Bühne. Nachdem schon am Freitag Rage aufgetreten waren, setzten am Samstag die Formationen Dark Tranquillity, Moonspell und Hiraes ein musikalisches Ausrufezeichen zum runden Geburtstag.

Das JUZ war ausverkauft, die Stimmung ausgelassen, das Publikum schwitzte und feierte. Zwischendurch wurde gar das Bühnenrollo im Hintergrund zum Durchlüften hochgezogen, was für Abkühlung im überhitzten Raum sorgte.