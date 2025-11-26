Nach bewaffnetem Raubüberfall
Fühlen sich Einzelhändler in Andernach noch sicher?
In der Andernacher Hochstraße ist nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der vergangenen Woche wieder Ruhe eingekehrt. Dennoch bleibe man wachsam, erzählen die ansässigen Einzelhändler.
Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am helllichten Tag mitten in der Andernacher Fußgängerzone sorgte kürzlich für Schrecken unter den dort ansässigen Einzelhändlern. Fühlen sie sich nach der Tat unsicher? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Wachsam sein, aber nicht panisch werden. Das beschreibt vielleicht am besten die Stimmung in der Nachbarschaft des Juweliergeschäfts in der Andernacher Hochstraße, das vor Kurzem überfallen wurde. Nazli Engelmann, Inhaberin des Geschäfts, fühlt sich schon wieder besser.

