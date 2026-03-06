Andernacher Schrottimmobilien
Früheres Café Fuchs bringt Denkmalschutz zum Schwärmen
Das Gebäude in der Mauerstraße 26 steht inzwischen seit Jahren leer. Während das Anwesen von außen einen recht gepflegten Eindru
Das Gebäude in der Mauerstraße 26 steht inzwischen seit Jahren leer. Während das Anwesen von außen einen recht gepflegten Eindruck macht, besteht im Inneren ein großer Sanierungsbedarf.
Martina Koch

Es sah einige Zeit lang so aus, als wären die Tage des historischen Anwesens in der Andernacher Mauerstraße 26 gezählt. Dann wurde der Denkmalschutz auf das Gebäude aufmerksam. Die Untersuchungen der Innenräume fördern Überraschendes zutage.

Lesezeit 2 Minuten
Vor rund einem Jahr noch sah es nicht danach aus, dass das sanierungsbedürftige Gebäude in der Andernacher Mauerstraße 26 erhalten werden kann: Der Planungsausschuss sprach sich mehrheitlich dagegen aus, dass das Anwesen, in dem jahrzehntelang das Café Fuchs und später dann ein Hotel ansässig war, unter Denkmalschutz gestellt wird.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren