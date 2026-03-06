Andernacher Schrottimmobilien Früheres Café Fuchs bringt Denkmalschutz zum Schwärmen Martina Koch 06.03.2026, 14:00 Uhr

i Das Gebäude in der Mauerstraße 26 steht inzwischen seit Jahren leer. Während das Anwesen von außen einen recht gepflegten Eindruck macht, besteht im Inneren ein großer Sanierungsbedarf. Martina Koch

Es sah einige Zeit lang so aus, als wären die Tage des historischen Anwesens in der Andernacher Mauerstraße 26 gezählt. Dann wurde der Denkmalschutz auf das Gebäude aufmerksam. Die Untersuchungen der Innenräume fördern Überraschendes zutage.

Vor rund einem Jahr noch sah es nicht danach aus, dass das sanierungsbedürftige Gebäude in der Andernacher Mauerstraße 26 erhalten werden kann: Der Planungsausschuss sprach sich mehrheitlich dagegen aus, dass das Anwesen, in dem jahrzehntelang das Café Fuchs und später dann ein Hotel ansässig war, unter Denkmalschutz gestellt wird.







