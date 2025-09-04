Es wird keine Wohngruppe für Straffällige aus der Psychiatrie in Saffig geben. Das teilen die Barmherzigen Brüder mit – und reagieren damit auf den massiven Widerstand der Bevölkerung.

Eigentlich sollten 2026 ehemalige Patienten der Klinik Nettegut in eine neue Wohngruppe der Barmherzigen Brüder Saffig einziehen. Doch daraus wird nichts. Die Barmherzigen Brüder geben das Projekt auf. „Wir haben gemeinsam mit der Geschäftsführung der BBT Region Koblenz-Saffig, dem Land Rheinland-Pfalz und der Klinik Nettegut abgestimmt, die Einrichtung einer eigenen Wohngruppe für Patienten aus dem Maßregelvollzug am Standort nicht weiter zu verfolgen“, teilen sie mit. „Wir bedauern sehr, dass wir diese Entwicklung zum Wohle von Menschen, die eine zweite Chance in unserer Gesellschaft bekommen sollten, am Standort Saffig nicht umsetzen. Zu unserer Auffassung von Inklusion und unserem christlichen Menschenbild passt auch die Sorge um diese Menschen.“

i Vertreter der Barmherzigen Brüder Saffig, des Landes Rheinland-Pfalz sowie der forensischen Fachklinik Nettegut standen den Bürgern im Januar als Ansprechpartner zur Verfügung. Rico Rossival

Das Nettegut in Weißenthurm ist spezialisiert auf forensische Psychiatrie. Dort werden Menschen nach einem richterlichen Beschluss behandelt, wenn sie aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben. Das heißt: Sie standen während ihrer Tat entweder unter dem Einfluss von Suchtmitteln oder litten an einer seelischen Krankheit. Ziel der Behandlung im Nettegut ist eine Resozialisierung der Patienten – mit der größtmöglichen Sicherheit für die Bevölkerung. Doch viele Saffiger sahen ihre größtmögliche Sicherheit in Gefahr.

Schnell formierte sich in der Bevölkerung Widerstand gegen die Pläne. Bereits im November gründete sich eine Bürgerinitiative (BI) mit dem Titel „Sicheres Saffig“, um das Projekt zu stoppen. In einem Flugblatt der BI vom April 2025 heißt es: „Es ist geplant, die Gruppe ständig auf zwölf Personen nachzubelegen. Das heißt: Sobald eine Person entlassen wird, wird eine neue aufgenommen. Bei einer durchschnittlichen Unterbringungsdauer von zwei Jahren werden also im Laufe von zehn Jahren circa 60 Menschen aus dem Nettegut aufgenommen und nach Beendigung der Unterbringung weiter in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben, das heißt in Saffig und näherer Umgebung. Die Rückfallquote für entlassene behandelte Patienten im Maßregelvollzug beträgt 35,2 Prozent.“ Bei dieser Zahl beruft sich die Bürgerinitiative auf eine Langzeitstudie von Professor Dieter Seifert aus dem Jahr 2018.

i Die Informationsveranstaltung in der Peter-Friedhofen-Halle im Januar 2025 war gut besucht. Rico Rossival

Seifert hat zu den Rückfalldaten wörtlich geschrieben: „Erneute Straftaten fanden sich bei gut einem Drittel der entlassenen forensischen Patienten (35,2 Prozent); schwerwiegende Delikte wie Gewalt- und Sexualstraftaten wurden von jedem achten Patienten begangen (12,8 Prozent); erneuten Freiheitsentzug erlitt jeder sechste Patient (15,6 Prozent). Die Rückfallquote liegt somit signifikant niedriger als bei Straftätern nach Entlassung aus Justizvollzugsanstalten.“ Der Experte schloss daraus, dass die Behandlung psychisch kranker beziehungsweise gestörter Patienten in forensischen Kliniken durchaus effektiv sei, wenn man als entscheidendes Messkriterium die Deliktfreiheit definiere.

Doch will man Patienten aus forensischen Kliniken als Nachbarn haben? Bei den Menschen in Saffig wuchs die Furcht. Es gab mehrere Gespräche der Barmherzigen Brüder mit der Bürgerinitiative und Kommunalvertretern, was allerdings zu keinem Kompromiss führte. Im Gegenteil: Die Fronten verhärteten sich sogar. Die Barmherzigen Brüder vermissten „einen sozialen Empfangsraum in Saffig“. Die Bürgerinitiative fragte daraufhin, ob man damit die soziale Kompetenz der Saffiger infragestellen wolle, und wies vorsorglich daraufhin, dass die Bürger jede Ordnungswidrigkeit eines Patienten anzeigen sollten. „Gleichzeitig bitten wir, selbstverständlich unter Wahrung des Datenschutzes, um eine Information des Vorfalls (per E-Mail), damit wir sie nachhalten können. Wir möchten verhindern, dass solche Meldungen im Sande verlaufen.“

i In einem Gebäude des Josef-Otten-Zentrums der Barmherzigen Brüder in Saffig sollte 2026 eine Wohngruppe für ehemalige Patienten aus dem Maßregelvollzug entstehen. Daraus wird nichts. Rico Rossival

Schließlich forderte die Bürgerinitiative ein zehnjähriges Moratorium, also einen zehnjährigen Projektstopp, was die Barmherzigen Brüder ablehnten. Schließlich stehe man als sozial-karitativer Träger gemeinsam mit den Partnern der Eingliederungshilfe für den gesetzlichen Auftrag, bedarfsgerechte und zukunftsfähige Angebotsstrukturen für Menschen mit Beeinträchtigungen vorzuhalten und weiterzuentwickeln, argumentierten sie. Aber man werde das Vorhaben einer intensiven Prüfung unterziehen. Entscheidend für einen Erfolg des Angebots sei eine positive Stimmung in der Gemeinde.

Jérôme Korn-Fourcade, Regionalleiter der Barmherzigen Brüder, machte aber auch klar: „Was jedoch mit unserem christlichen Menschenbild und unserer Arbeit nicht vereinbar ist, sind die teils abschätzigen und diskriminierenden Äußerungen, die in den zurückliegenden Wochen gegenüber unseren Klientinnen und Klienten, aber auch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu hören waren. Das ist für uns nicht akzeptabel.“

i Jérôme Korn-Fourcade: „Was mit unserem christlichen Menschenbild und unserer Arbeit nicht vereinbar ist, sind die teils abschätzigen und diskriminierenden Äußerungen." rw-system. Susanne Duda

Die Barmherzigen Brüder Saffig sind mit 700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber im sozial-karitativen Bereich im nördlichen Rheinland-Pfalz. Sie haben gerontopsychiatrische Wohnangebote, Inklusionsbetriebe, Akutklinik und Tagesklinik, außerdem Wohnbereiche wie das Josef-Otten-Zentrum in Saffig, wo überwiegend psychisch beeinträchtige Menschen betreut werden. Dort sollte ursprünglich auch die Wohngruppe für ehemalige Patienten der Klinik Nettegut entstehen.

„Saffig lebt bereits Inklusion“, betont Klaus Bauer als Sprecher der Bürgerinitiative im Gespräch mit unserer Zeitung. ﻿Immerhin sei die 2200-Einwohner-Gemeinde schon jetzt Heimat für 250 beeinträchtigte Menschen. Über die Entscheidung, dass das Wohngruppenprojekt für frühere Straftäter nicht in Saffig realisiert werde, sei man mehr als erleichtert. „Wir sind glücklich über diese Nachricht.“

Die Bürgerinitiative hatte ursprünglich zum nächsten Bürgerdialog am 15. September eingeladen. Vielleicht findet er statt, obwohl das eigentliche Ziel erreicht ist. „Vielleicht bedanken wir uns dann einfach bei den Menschen, die uns unterstützt haben“, sagt Klaus Bauer.