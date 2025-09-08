So viel Betrieb herrscht rund um das Andernacher Stadion selten. Schon von Weitem waren am Sonntag lauter Jubel, Anfeuerungsgesänge und ein bestens aufgelegter Stadionsprecher zu hören. Ungewöhnlich für ein sonntägliches Sportfest: Jeder zweite Parkplatz war von einem Feuerwehrfahrzeug belegt, darunter rote Mannschaftswagen aus Hamburg, Berlin, Magdeburg oder Kummer und Steinbergkirche. Der Grund: Zum 25. Jugendfeuerwehrtag sind Jugendfeuerwehren aus der ganzen Republik zu Gast am Rhein und kämpfen um den Titel der besten Jugendfeuerwehr.

Zu diesem Ereignis ist ein Team aus Bayern am Freitag extra angereist und hat verschiedene Parcours aufgebaut, an denen die Nachwuchsfeuerwehrleute ihr Können zeigen. „Wir haben uns für Bayern das Equipment für diese Veranstaltungen angeschafft und unterstützen die Wettbewerbe seit einigen Jahren auch auf nationaler Ebene“, erklärt Daniel Brose, Mitglied im bayrischen Aufbauteam. Auf verschiedenen Hindernisparcours müssen die jungen Retter ihr Können an echter Feuerwehrausrüstung demonstrieren – und das auf Zeit. Neben dem Hindernisparcours ist auch ein Staffellauf Teil des Wettbewerbs. Hier müssen in Hochgeschwindigkeit und mit voller Konzentration Schläuche gekoppelt und zur nächsten Station gebracht werden.

i Staffellauf einmal anders. Statt Stäben werden bei der deutschen Jugendfeuerwehrmeisterschaft Schläuche übergeben. Martin Ingenhoven

Die jungen Feuerwehrleute sind hoch konzentriert und voll motiviert bei der Sache. Denn zur deutschen Meisterschaft dürfen nur die besten Jugendfeuerwehrteams eines jeden Bundeslandes antreten. „Rund 400 Jugendliche sind insgesamt an diesem Wochenende dabei, wovon 243 an den deutschen Meisterschaften teilnehmen“, erklärt Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der deutschen Jugendfeuerwehr. „Wir haben hier einen internationalen Wettbewerb. In Andernach können sich drei Mannschaften qualifizieren, um im nächsten Jahr an der internationalen Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaft in Tschechien teilzunehmen“, so der Jugendleiter. Patzelt bezeichnet die Meisterschaft in Andernach als zentrales Ereignis des Deutschen Jugendfeuerwehrtages. „Am Samstag hat in Neuwied der verbandliche Teil der Veranstaltung stattgefunden. Hier haben wir uns mit 200 Delegierten aus dem gesamten Bundesgebiet getroffen und eine Grundsatzerklärung zum Thema Kinderschutz verabschiedet“, berichtet Patzelt.

i Olaf Fermys moderiert schon seit einigen Jahren Feuerwehrmeisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Martin Ingenhoven

Nach diesem eher offiziellen Teil herrscht im Andernacher Stadion bei bestem Wetter beinahe Sportfeststimmung. Wie es sich für Feuerwehrleute gehört, weiß jeder, was zu tun ist, die Veranstaltung ist straff organisiert. Zuerst melden sich die einzelnen Teams im Wettkampfzelt und werden von ihren Gruppenleitern eingewiesen. Einige letzte motivierende Worte, dann geht es los. Auf zwei Parcours auf dem Rasen des Stadions geht es zuerst mit einem Schlauch auf einen Tunnel zu, nachdem dieser durchquert ist, müssen die jugendlichen Retter neue Schläuche zusammen kuppeln und zielgenau ein simuliertes Feuer löschen. All das mit echtem Feuerwehrgerät und unter den strengen Augen erfahrener Kampfrichter. Aber natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz. Dafür sorgt Olaf Fermys, ein Mann mit dem Charme eines kölschen Köbes und der Stimme eines niederländischen Marktschreiers. Olaf Fermys ruft die Teams auf, motiviert sie und sorgt für Freude und Ordnung gleichermaßen. Fermys ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg/Sachsen und bereits seit 2006 als Stadionsprecher bei nationalen und internationalen Feuerwehrwettbewerben dabei. „Irgendwann ist mal jemand auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das machen wolle. Ich glaube, der Grund ist meine ganz eigene Stimme“, erinnert sich Fermys schmunzelnd und ruft schon die beiden nächsten Teams auf den Rasen. Für Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr Teams aus Remagen und Burgbrohl mit dabei, die Teams belegten Platz 19 beziehungsweise 27. Im Anschluss an einen spannenden Tag fand vor vollen Zuschauerrängen die Siegerehrung statt. Oberneukirchen I (Bayern) und Dassendorf (Schleswig-Holstein) lagen ganz vorn – beide Teams sind für die WM qualifiziert.